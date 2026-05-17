Otamendi se despidió del Benfica y se acelera su llegada a River: cuáles son las condiciones

La novela con el Millonario se retoma y el nudo vuelve a aparecer. Cabe destacar que la salida de Otamendi se da únicamente por su elección, ya que atravesaba un buen año en lo personal y era una figura indispensable para el entrenador José Mourinho: en esta temporada jugó 46 encuentros, participó en siete goles y ganó la Supercopa de Portugal. En sus gloriosos seis años por la institución, vistió esta camiseta en 281 ocasiones y dejó su huella con 18 goles.



Otro de los detalles que llaman la atención e ilusiona la mundo River, fue la resistencia de Ota por irse libre, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por retenerlo. "Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica, Todo está en sus manos", había anunciado Mou y dejó casi confirmado el próximo destino .





nicolas-otamendi-river-plate-1769315 Otamendi tiene contrato hasta junio con Benfica.

Al General le queda contrato hasta el 30 de junio y, a partir de allí, estará sin equipo. Sí, en medio de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, su prioridad en este momento. Por eso, River esperará hasta el final del máximo torneo mundial para que responda por sí o por no a la propuesta de un vínculo por un año y medio.



En caso de ser una respuesta positiva, Otamendi será el quinto campeón del mundo en River, junto con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani, y el séptimo en el futbol argentino, al lado de Leandro Paredes y Ángel Di María.