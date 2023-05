River Plate: Paulo Díaz entrenó a la par: ¿llega al Superclásico?

Martín Demichelis tardó varios partidos en encontrar su defensa ideal. Sin embargo, luego de varias pruebas, con cambios de nombres pero también variantes en las posiciones por ejemplo de Enzo Díaz, que arrancó de segundo marcador central y se afianzó como lateral izquierdo, o Milton Casco, quien cambió de banda.

En esa defensa que empezó a salir de memoria, uno de los pilares fue Paulo Díaz. Pero el defensor chileno sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el duelo con Independiente, y rápidamente el cuerpo técnico de River empezó a sacar cuentas para saber si el ex San Lorenzo podría jugar el Superclásico.

En la práctica matutina de este jueves, Díaz se entrenó a la par del grupo por primera vez desde que padeció la lesión muscular y encendió una luz de esperanza. El panorama inicial estimaba que tardaría 15 días en recuperarse, y el domingo, cuando River reciba a Boca en el Más Monumental, se estarán cumpliendo 14.

Teniendo en cuenta la importancia del partido, es probable que Demichelis decida arriesgarlo si el chileno llega en condiciones de jugar, pero lo esperarán hasta último momento. En caso de que Paulo Díaz pueda estar, volverá a conformar la defensa ideal con Casco, González Pírez y Enzo Díaz -cumplió la fecha de suspensión frente a Atlético Tucumán, al igual que Enzo Pérez-.

Pero si el futbolista trasandino de 28 años finalmente no logra llegar, el primer candidato a ocupar su lugar es Emanuel Mammana, al igual que contra Fluminense. El ex Lyon y Zenit salió reemplazado por una molestia en su rodilla en Brasil, pero trabajó con normalidad, por lo que no tendrá inconvenientes en saltar a la cancha de arranque si así lo dispone el DT.

Otras opciones, pero que suman menos puntos, serían la inclusión de Robert Rojas o Jonatan Maidana. Y otra alternativa podría ser mover a Enzo Díaz a la zaga central e incluir otro lateral: Elías Gómez por izquierda, o mover a Casco y que ingrese Andrés Herrera -o el propio Rojas- por derecha.

A priori, quién acompaña a Leandro González Pírez en la zaga es la única duda de Micho para conformar el equipo, ya que la presencia de Nicolás De la Cruz como quinto volante le ganaría la pulseada a la posibilidad de sumar otro delantero, que podría ser Salomón Rondón o Miguel Ángel Borja.

Así, el 11 de River para el Superclásico del próximo domingo podría ser con: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz o Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Nicolás De la Cruz; y Lucas Beltrán.

Matías Kranevitter se ilusiona con estar en el Superclásico

Kranevitter le habría pedido a Demichelis ser parte de la lista de convocados. El volante central, que se está recuperando de una fractura en su tobillo derecho y su vuelta estaría estipulada para finales de mayo, sabe que no irá al banco ni jugará porque aún no tiene el alta médica, pero sí quiere estar adentro junto al plantel, no solo en la previa, sino también durante el partido.