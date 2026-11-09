River podría afrontar los playoffs del Torneo Clausura con tres regresos

Además de intentar recuperar a estos tres futbolistas, River deberá resolver otras cuestiones de cara al partido contra Lanús: las ausencias de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes fueron expulsados y deberán cumplir sus suspensiones. Ponzio tendrá que definir sus reemplazantes para un encuentro determinante en la continuidad del equipo en el campeonato en donde buscará salvar el año y clasificar a la Copa Libertadores 2027.