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River podría afrontar los playoffs del Torneo Clausura con tres regresos

Leonardo Ponzio espera las altas médicas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza pensando en el duelo de los octavos de final del campeonato con Lanús a disputarse en el Monumental.

River retomará los entrenamientos con la mira puesta en el cruce ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. En la preparación, Leonardo Ponzio estará atento a la evolución física de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza, tres mediocampistas que podrían volver a convertirse en alternativas para los playoffs.

De los tres futbolistas, Fausto Vera es quien tiene mayores posibilidades de regresar ante Lanús. El volante sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Belgrano, el 18 de octubre, y ya lleva tres semanas de recuperación. Si logra entrenarse con normalidad, tendría muchas chances de meterse entre los titulares.

La situación de Aníbal Moreno es más compleja. El mediocampista arrastra una discopatía lumbar y su regreso dependerá de cómo responda al dolor durante los próximos días. Apenas pudo jugar un partido en el ciclo de Ponzio sumando minutos en el encuentro contra Belgrano.

Por su parte, Juan Cruz Meza también busca recuperarse de una lesión muscular. El juvenil de 18 años terminó el Superclásico con un desgarro en el isquiotibial derecho y llegaría con lo justo a la instancia de playoffs. Su versatilidad lo convierte en una alternativa para el mediocampo, aunque actualmente Galván corre con ventaja en la consideración.

Además de intentar recuperar a estos tres futbolistas, River deberá resolver otras cuestiones de cara al partido contra Lanús: las ausencias de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes fueron expulsados y deberán cumplir sus suspensiones. Ponzio tendrá que definir sus reemplazantes para un encuentro determinante en la continuidad del equipo en el campeonato en donde buscará salvar el año y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

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