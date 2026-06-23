River trabaja para la vuelta de Rafael Santos Borré

A diferencia de otros momentos, el Inter de Porto Alegre, club dueño del pase del atacante colombiano, está dispuesto a negociar por una posible transferencia. Ahora, el club de Núñez tiene que presentar una propuesta, ya sea de compra o préstamo, para intentar repatriar al futbolista que brilló y ganó muchos títulos entre 2017 y 2021.