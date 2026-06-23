El Millonario, que atraviesa los primeros días de pretemporada en Alicante en vistas al próximo semestre de competencia, se contactó con el delantero. Todos los detalles.
River trabaja para la vuelta de Rafael Santos Borré después de lograr la contratación del volante uruguayo Mauro Arambarri como primer refuerzo. Eduardo Coudet se contactó formalmente con el delantero y habría tenido una respuesta positiva, motivo de ilusión para los hinchas más allá de que faltan pasos importantes para la transferencia.
A diferencia de otros momentos, el Inter de Porto Alegre, club dueño del pase del atacante colombiano, está dispuesto a negociar por una posible transferencia. Ahora, el club de Núñez tiene que presentar una propuesta, ya sea de compra o préstamo, para intentar repatriar al futbolista que brilló y ganó muchos títulos entre 2017 y 2021.
¿Cuál es el presente de Borré? El colombiano mantiene nivel regular en la primera parte de la temporada 2026, con un registro de 28 partidos jugados, nueve goles y dos asistencias. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia, consideró citarlo para el Mundial 2026, pero se terminó inclinando por otras opciones.
Por otro lado, Coudet ya dirigió a Borré en 2024 en el propio Inter de Porto Alegre. Es más, fue Chacho el que lo pidió para el club brasilero, donde compartieron cuatro meses juntos en los que el futbolista disputó 10 partidos, marcando tres goles y dando una asistencia.
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