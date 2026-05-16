River y Rosario Central definen el primer finalista del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

El Millonario recibe al Canalla este sábado en el Monumental por una de las semis. Ambos llegan en un gran momento y buscan meterse en la definición del certamen tras dejar en el camino a Gimnasia y Racing, respectivamente.
River Plate y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 19.30 en el Monumental por una de las semifinales del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a la gran final del campeonato, que se disputará el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba. El encuentro tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez y contará con Silvio Trucco en el VAR. El vencedor de esta llave jugará contra Argentinos Juniors o Belgrano en busca del título.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet se encuentra con el ánimo renovado luego de una actuación convincente frente a Gimnasia. Después de varios partidos donde el funcionamiento no terminaba de conformar a los hinchas, el Millonario mostró una versión más sólida y efectiva para avanzar a las semis.
Los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta fueron clave en la victoria ante el Lobo, en un encuentro donde River recuperó intensidad, presión alta y peso ofensivo. Ahora, el conjunto de Núñez apostará a confirmar esa levantada en uno de los partidos más importantes del semestre.
Además, el cuerpo técnico recibió una buena noticia en las últimas horas: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que habían terminado con molestias físicas el partido anterior, fueron incluidos en la lista de concentrados y estarían desde el arranque.
El Canalla atraviesa un presente muy positivo. Los dirigidos por Jorge Almirón ganaron siete de sus últimos ocho partidos, con un empate como único tropiezo en esa racha, y llegan fortalecidos tras eliminar a Racing en un partido cargado de tensión y polémicas.
Central ya había dejado afuera a Independiente en la fase anterior y, ahora, intentará eliminar a otro grande para meterse en la final. El cruce frente a Racing estuvo marcado por las expulsiones y las protestas del equipo de Gustavo Costas, sobre todo por las rojas recibidas por Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare.
En ataque, Rosario Central apuesta a la jerarquía de Ángel Di María, acompañado por Enzo Copetti y Alejo Véliz, una de las grandes figuras ofensivas del equipo rosarino.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
La última vez que River y Rosario Central se enfrentaron fue en enero de este año, también por el Torneo Apertura. Aquel encuentro terminó empatado 0-0 y tuvo como jugada más destacada un gol anulado a Sebastián Driussi tras la intervención del VAR.