River y Rosario Central definen el primer finalista del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

Además, el cuerpo técnico recibió una buena noticia en las últimas horas: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que habían terminado con molestias físicas el partido anterior, fueron incluidos en la lista de concentrados y estarían desde el arranque.

Cómo llega Rosario Central

El Canalla atraviesa un presente muy positivo. Los dirigidos por Jorge Almirón ganaron siete de sus últimos ocho partidos, con un empate como único tropiezo en esa racha, y llegan fortalecidos tras eliminar a Racing en un partido cargado de tensión y polémicas.

YSOFVIQ6S5G77IYBNDOYCZ3L7M Rosario Central llega en gran momento tras dejar afuera a Racing y sueña con otra gran victoria ante un candidato.

Central ya había dejado afuera a Independiente en la fase anterior y, ahora, intentará eliminar a otro grande para meterse en la final. El cruce frente a Racing estuvo marcado por las expulsiones y las protestas del equipo de Gustavo Costas, sobre todo por las rojas recibidas por Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare.

En ataque, Rosario Central apuesta a la jerarquía de Ángel Di María, acompañado por Enzo Copetti y Alejo Véliz, una de las grandes figuras ofensivas del equipo rosarino.

Posibles formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Los datos del partido

Hora: 19.30

19.30 TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

ESPN Premium y TNT Sports Premium Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco Estadio: Estadio Monumental

El último antecedente entre ambos

La última vez que River y Rosario Central se enfrentaron fue en enero de este año, también por el Torneo Apertura. Aquel encuentro terminó empatado 0-0 y tuvo como jugada más destacada un gol anulado a Sebastián Driussi tras la intervención del VAR.