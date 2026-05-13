Rosario Central eliminó a Racing en un partido caliente y avanzó a las semis del Apertura

Ya en el tiempo suplementario, Racing sufrió otro golpe con la expulsión de Marco Di Césare por doble amonestación. La decisión provocó la furia del banco visitante y Gonzalo Costas, ayudante e hijo del entrenador, explotó contra Herrera. Con dos jugadores más y el envión anímico a favor, Central encontró el gol de la clasificación apenas iniciado el segundo tiempo extra: Copetti capturó un rebote fuera del área, remató cruzado y marcó el 2-1 definitivo aplicando la ley del ex frente a su antiguo club.

Rosario Central sostuvo la ventaja hasta el cierre y terminó celebrando una clasificación trabajada en una noche polémica. Racing, que terminó desbordado por el contexto y las decisiones arbitrales, quedó eliminado en medio de un fuerte malestar contra el juez del partido. El Canalla ahora espera en semifinales por River o Gimnasia y continúa en carrera por el título del Apertura.

El resumen del triunfo de Rosario Central a Racing