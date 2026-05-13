Rosario Central eliminó a Racing en un partido caliente y avanzó a las semis del Apertura

Con dos hombres más y en el alargue, el Canalla venció 2 a 1 a la Academia en una noche marcada por el VAR en el Gigante de Arroyito.
Con dos hombres más y en el alargue, Rosario Central derrotó 2 a 1 a Racing en una noche caliente en el Gigante de Arroyito y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura. La Academia comenzó ganando con un gol de Matías Zaracho pero el equipo de Jorge Almirón dio vuelta el encuentro con tantos de Gastón Ávila y Enzo Copetti. La noche estuvo atravesada por decisiones arbitrales, intervenciones del VAR y dos expulsiones en el conjunto de Avellaneda.
Racing había logrado ponerse en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo con un gol de Matías Zaracho, que apareció por el segundo palo para capturar lo que había sido una mala definición cruzada de Maravilla Martínez. El equipo de Gustavo Costas aprovechaba los espacios y parecía controlar el desarrollo, pero el partido cambió por completo en el complemento.
Rosario Central empujó contra el arco de Facundo Cambeses y llegó al empate a los 19 minutos gracias a un cabezazo de Gastón Ávila tras un córner ejecutado por Ángel Di María. Previamente, se le anuló un gol a Alejo Véliz por una posición milimétrica que demandó una extensa revisión y dejó dudas si realmente estaba en offside.
Y el encuentro explotó definitivamente a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Darío Herrera expulsó a Maravilla Martínez luego de revisar en el VAR un golpe sobre Emanuel Coronel. El árbitro primero había mostrado amarilla, pero modificó su decisión tras observar la acción en la pantalla, lo que desató duras protestas de la Academia.
Ya en el tiempo suplementario, Racing sufrió otro golpe con la expulsión de Marco Di Césare por doble amonestación. La decisión provocó la furia del banco visitante y Gonzalo Costas, ayudante e hijo del entrenador, explotó contra Herrera. Con dos jugadores más y el envión anímico a favor, Central encontró el gol de la clasificación apenas iniciado el segundo tiempo extra: Copetti capturó un rebote fuera del área, remató cruzado y marcó el 2-1 definitivo aplicando la ley del ex frente a su antiguo club.
Rosario Central sostuvo la ventaja hasta el cierre y terminó celebrando una clasificación trabajada en una noche polémica. Racing, que terminó desbordado por el contexto y las decisiones arbitrales, quedó eliminado en medio de un fuerte malestar contra el juez del partido. El Canalla ahora espera en semifinales por River o Gimnasia y continúa en carrera por el título del Apertura.
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