Ronaldo Nazario: "Sufrí una depresión severa cuando me retiré del fútbol"

Ronaldo marcó un total de 414 goles oficiales en 616 partidos a lo largo de su carrera a nivel de clubes y selección. Tenía el manual del centrodelantero en su cabeza y ganó dos Balón de Oro (1997 Y 2022) y es uno de los futbolistas que más brilló en la Copa del Mundo, habiendo anotado 15 tantos, solo superado por Klose y recientemente Messi y Mbappé.