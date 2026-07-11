Ronaldo Nazario: "Sufrí una depresión severa cuando me retiré del fútbol"

La leyenda brasilera, que colgó los botines en 2011 a sus 34 años debido a constantes lesiones, reveló: "Sientes como si hubiera muerto alguien cercano".
Ronaldo Nazario, leyenda brasilera del fútbol, realizó una impactante confesión sobre su retiro, que ocurrió a principios del 2011 cuando tenía 34 años, jugaba en Corinthians y sufría constantes lesiones. Ahora, más de una década después, el exdelantero que supo brillar en distintos equipos y en la Canarinha repasó ese duro momento en su vida.
“Cuando decides dejar de jugar, sientes como si hubiera muerto alguien cercano. Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso. Fue muy difícil dejar el fútbol. La idea de no volver a jugar por un tiempo era devastadora”, explicó la leyenda brasileña en el podcast Futebol Legens Talks.
Además, Ronaldo señaló: “Entonces te das cuenta de que tienes otras cosas que hacer en la vida, puedes reinventarte, pero la idea de no competir durante un tiempo se me quedó grabada”. Ronaldo tuvo una carrera al alcance de muy pocos: disputó cuatro mundiales con Brasil, saliendo campeón en dos de ellos, y jugó para Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán y Milan entre otros.
Ronaldo marcó un total de 414 goles oficiales en 616 partidos a lo largo de su carrera a nivel de clubes y selección. Tenía el manual del centrodelantero en su cabeza y ganó dos Balón de Oro (1997 Y 2022) y es uno de los futbolistas que más brilló en la Copa del Mundo, habiendo anotado 15 tantos, solo superado por Klose y recientemente Messi y Mbappé.
comentar