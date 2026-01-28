Rosario Central le propinó otro golpe a Racing: le ganó 2 a 1 en el Cilindro

Central abrió el marcador a los 24 minutos de juego con una genialidad de Di María: el campeón del mundo desparramó a Santiago Sosa con un enganche y sacó un excelsa definición tres dedos que dejó sin posibilidad, pese a la estirada, a Facundo Cambeses.

Y, a los 34 minutos, Di María condujo un contraataque letal, en donde abrió para Campaz y éste tiró el centro para Véliz, quien definió de primera y superó al arquero de la Selección Argentina. Si no se vieran camisetas racinguistas en las tribunas, parecía que Central era local por la comodidad con la que jugaba y porque Racing no hacía pie en un estado de juego malo por el cambio de césped que está llevando a cabo la dirigencia.

Embed

Sin embargo, Racing encontró el descuento gracias a su jerarquía: a los 45 minutos después de un preciso centro de Santiago Solari, Maravilla Martínez de cabeza puso a su equipo en partido. El gol fue anulado por offside en un primer momento pero después el VAR corrigió de manera correcta. De esta manera, Central se fue 2 a 1 arriba en el marcador al descanso.

El Canalla, como muchos equipos de Jorge Almirón, se tiró atrás con el resultado a favor y el equipo de Gustavo Costas fue muy protagonista en el complemento y mereció la igualdad. Matko Miljevic, en dos oportunidades, estuvo muy cerca de poner la igualdad. Le faltó mayor precisión en los metros finales ante un Central que defendió el resultado con uñas y dientes y consiguió el objetivo, llevándose un triunfazo...

Con este triunfo, Rosario Central se recuperó de la caída con Belgrano en el debut y tiene tres puntos sobre seis, mientras que Racing volvió a perder como en el estreno con Gimnasia y sigue sin sumar unidades. Ahora, el Canalla recibirá este domingo a River en el Gigante de Arroyito y la Academia visitará el lunes a Tigre.