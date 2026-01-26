Luciano Vietto habló de su llegada a San Lorenzo: "Demostraré que me queda mucho para dar"

"Físicamente me encuentro bastante bien. Estuve entrenando solo. No es lo mismo que estar entrenando con compañeros. Esa es la parte que más necesito. Pero si el entrenador considera que puedo estar para el fin de semana, no tengo ningún problema", expresó Vietto, quien añadió: "San Lorenzo me está dando una oportunidad a mí. Yo salí de Racing y no tenía club. Hablé con el entrenador y eso fue bastante importante".

En ese sentido, el delantero también dio detalles de su conversación con Damián Ayude, entrenador del equipo: "Hablé con él. Fue muy buena la charla. No se habló de fútbol, me preguntó cómo estaba, qué intenciones tenía. Le fui honesto y le dije que tenía muchas ganas de seguir jugando al fútbol, que tenía que reencontrarme conmigo mismo en lo deportivo, en lo futbolístico. De mi parte, iba a tener esas ganas y esfuerzos para el club".

Embed "DE CHIQUITO UNO SIEMPRE SUEÑA CON JUGAR EN UN GRANDE"



Luciano Vietto, tras quedar libre de #Racing, se convirtió en refuerzo de #SanLorenzo y fue polémico con sus primeras palabras.



Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JoQFIRrze4 — Ulises (@cuervuko) January 26, 2026

"Tengo ganas de demostrar que me queda mucho fútbol por dar", concluyó el futbolista que vistió las camisetas de Racing (en dos oportunidades), Villareal, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham, Sporting de Lisboa, Al-Hilal, Al-Shabab y Al-Qadisiyah, pasando por el fútbol argentino, europeo y ligas exóticas.

San Lorenzo y Vietto se encontraron en un momento ideal para ambos. El club necesita sumar jerarquía pero con futbolistas libres o a préstamo producto de su delicada situación económica. Y el delantero quería seguir jugando en el país y con una camiseta importante.

San Lorenzo perdió 3 a 2 con Lanús de local en su debut en el Torneo Apertura y buscará recuperarse este martes, desde las 20 horas, ante Gimnasia de Mendoza de visitante. Vietto se puso a disposición de Ayude para decir presente pero lo más probable es que el técnico empiece a tenerlo en cuenta para la siguiente jornada de local ante Central Córdoba.