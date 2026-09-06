El homenaje del público de Rosario Central a Messi con fuerte apoyo para Di María

"Fideo, Fideo", el canto de lo hinchas de Central en el homenaje a Messi

En el clásico rosarino pararon a los 10 minutos para homenajear a Messi y los hinchas de Rosario Central le cantaron a Di María pic.twitter.com/gLWehenBtH https://t.co/3xE2cFtore — Fabipa (@fabipa90) September 6, 2026

El vínculo de Messi con Newell’s también tuvo una presencia concreta dentro del campo de juego. Los futbolistas de la Lepra lucieron un parche alusivo al rosarino en sus camisetas como parte del reconocimiento al jugador que se formó en las inferiores del club antes de emigrar a España para continuar su carrera en Barcelona. Así, la figura del 10 estuvo presente en el clásico tanto en el homenaje como en la camiseta del conjunto rojinegro.