Newell's amargó a Rosario Central con un empate agónico

Cuando todo indicaba que el descanso llegaría sin goles, apareció Gastón Ávila. Tras un córner ejecutado desde la izquierda por Jaminton Campaz, la pelota quedó flotando en el área y el defensor conectó una espectacular volea de zurda que se clavó en el ángulo superior derecho de Josué Reinatti. Un golazo para el 1-0 y el delirio de Arroyito.

Central manejó los tiempos

En el complemento, Central administró la ventaja y logró mantener a Newell’s lejos del arco de Conan Ledesma. Almirón incluso mandó a la cancha a Marco Ruben a los 76 minutos con la intención de encontrar el tanto que liquidara la historia.

Sin embargo, el clásico todavía guardaba su capítulo más caliente.

Cuando el público local se preparaba para festejar, Cóccaro apareció en tiempo agregado. Ignacio Ramírez lo encontró dentro del área y el exdelantero de Huracán punteó la pelota ante la salida de Ledesma para establecer el empate.

El asistente levantó la bandera y el gol fue inicialmente invalidado por posición adelantada. La revisión del VAR cambió la decisión: Cóccaro estaba habilitado y el 1-1 subió al marcador, desatando el festejo visitante y la bronca del Canalla.

El empate dejó sensaciones opuestas. Central, que estuvo en ventaja durante prácticamente todo el encuentro, alcanzó los 12 puntos en la Zona B. Newell’s también llegó a 12 unidades en el Grupo A y se llevó de Arroyito un punto con sabor a triunfo.

En la próxima fecha, el Canalla visitará a Tigre el domingo, mientras que la Lepra recibirá a Vélez el viernes 11 de septiembre.