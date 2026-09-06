Newell's amargó a Rosario Central con un empate agónico

Rosario Central y Newell’s igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. Gastón Ávila abrió el marcador con una espectacular volea sobre el cierre del primer tiempo y Matías Cóccaro consiguió la igualdad en tiempo agregado.
Newell’s le arruinó la fiesta a Rosario Central cuando el clásico parecía sentenciado. Con un gol de Matías Cóccaro en tiempo agregado, que primero fue anulado y después convalidado tras la intervención del VAR, la Lepra consiguió un agónico empate 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura.
El duelo encontró a los dos equipos necesitados de una alegría. Central llegaba golpeado por la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota como local frente a Gimnasia, mientras que Newell’s buscaba extender su recuperación después de tres presentaciones sin perder en el certamen.
Con Ángel Di María desde el arranque, el equipo de Jorge Almirón intentó tomar la iniciativa, aunque durante buena parte del primer tiempo prevalecieron la fricción y las infracciones. En apenas media hora ya había tres amonestados y las situaciones de peligro escaseaban.
Cuando todo indicaba que el descanso llegaría sin goles, apareció Gastón Ávila. Tras un córner ejecutado desde la izquierda por Jaminton Campaz, la pelota quedó flotando en el área y el defensor conectó una espectacular volea de zurda que se clavó en el ángulo superior derecho de Josué Reinatti. Un golazo para el 1-0 y el delirio de Arroyito.
En el complemento, Central administró la ventaja y logró mantener a Newell’s lejos del arco de Conan Ledesma. Almirón incluso mandó a la cancha a Marco Ruben a los 76 minutos con la intención de encontrar el tanto que liquidara la historia.
Sin embargo, el clásico todavía guardaba su capítulo más caliente.
Cuando el público local se preparaba para festejar, Cóccaro apareció en tiempo agregado. Ignacio Ramírez lo encontró dentro del área y el exdelantero de Huracán punteó la pelota ante la salida de Ledesma para establecer el empate.
El asistente levantó la bandera y el gol fue inicialmente invalidado por posición adelantada. La revisión del VAR cambió la decisión: Cóccaro estaba habilitado y el 1-1 subió al marcador, desatando el festejo visitante y la bronca del Canalla.
El empate dejó sensaciones opuestas. Central, que estuvo en ventaja durante prácticamente todo el encuentro, alcanzó los 12 puntos en la Zona B. Newell’s también llegó a 12 unidades en el Grupo A y se llevó de Arroyito un punto con sabor a triunfo.
En la próxima fecha, el Canalla visitará a Tigre el domingo, mientras que la Lepra recibirá a Vélez el viernes 11 de septiembre.
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