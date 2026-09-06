La palabra de Jorge Almirón y Frank Darío Kudelka tras el clásico rosarino

El entrenador del Canalla lamentó que "sometimos al rival y no pudimos ganar", mientras que el técnico de la Lepra festejó "el coraje" para lograr la igualdad de manera agónica en Arroyito.
Rosario Central y Newell's empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. Gastón Ávila abrió el marcador para el Canalla en el tiempo de descuento del primer tiempo y, cuando parecía que sería triunfo del local, Matías Cóccaro anotó la igualdad a los 93 minutos para quitarle el festejo a la gente de La Academia. Tras el encuentro, Jorge Almirón y Frank Darío Kudelka hablaron sin filtro en conferencia de prensa.
"El resultado no fue justo, para nada, los clásicos son siempre cerrados, los dominamos, el equipo se lo ganó en todo momento, lo sometimos al rival, tuvimos para hacer el 2-0, no elegimos bien para cerrar el partido y en la última jugada, la única que nos llegaron, con una jugada nos empatan", inició Almirón su análisis ante los periodistas.
"El entrenador (Kudelka) tiene que decir algo, se vio superado por todos lados. La realidad es que hubo un solo equipo en la cancha", disparó el DT, que continuó: "Lamentablemente nos empataron en la última jugada y te da bronca porque no nos pudimos reponer. El partido ya estaba terminado y el equipo si ganaba 1-0 estaba bien porque tuvimos para el 2-0 muchas situaciones que no terminamos bien. El equipo hizo un muy buen partido".
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"El equipo jugó muy bien, hizo un muy buen partido y jugó el clásico como había que jugarlo. Creo que la gente lo entendió así porque el estadio era un hervidero y en lugar de defendernos seguimos atacando, los cambios fueron para eso. Nos faltó definir el partido, creo que tuvimos situaciones porque había espacios para lograr el segundo gol, no pudimos y el partido quedó vivo hasta el final", finalizó el técnico del Canalla.
Por su parte, Kudelka expresó: "No voy a dar una valorización del partido en base a la emoción que significa empatar un partido que suena más a triunfo que empate. Tenemos debes que solucionar y mejorar". "Jugamos emocionalmente, muy largos, irresolutos con la pelota, con pérdidas rápidas. Todo pelota larga a nuestros tres delanteros, lo que nos hacía un equipo muy espacioso para el rival", lamentó.
Video: @jeroruf95
"Con coraje más que con juego pudimos empatar el partido. Son partidos álgidos, difíciles de jugar, donde se juegan muchas cosas más de afuera que de adentro. Tenemos muchos jugadores jóvenes y son buenos aprendizajes para ellos. ¿Cómo se juega racionalmente y no emocionalmente? La experiencia te lo va ir dando, les va a ir dando la soltura necesaria para tomar decisiones correctas en los momentos oportunos", finalizó el DT.
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