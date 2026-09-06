La palabra de Jorge Almirón y Frank Darío Kudelka tras el clásico rosarino

"El equipo jugó muy bien, hizo un muy buen partido y jugó el clásico como había que jugarlo. Creo que la gente lo entendió así porque el estadio era un hervidero y en lugar de defendernos seguimos atacando, los cambios fueron para eso. Nos faltó definir el partido, creo que tuvimos situaciones porque había espacios para lograr el segundo gol, no pudimos y el partido quedó vivo hasta el final", finalizó el técnico del Canalla.

Por su parte, Kudelka expresó: "No voy a dar una valorización del partido en base a la emoción que significa empatar un partido que suena más a triunfo que empate. Tenemos debes que solucionar y mejorar". "Jugamos emocionalmente, muy largos, irresolutos con la pelota, con pérdidas rápidas. Todo pelota larga a nuestros tres delanteros, lo que nos hacía un equipo muy espacioso para el rival", lamentó.

[#Newells] Frank Kudelka, entrenador de la Lepra



"Me están preguntando como si hubiésemos perdido, pero no es así. Empatamos"



"Está clase de partidos son totalmente apartados de la realidad, en donde se vive mucho emocionalmente y en donde se juega más afuera de la… pic.twitter.com/KE1oAkZQMz — Gambeta (@GambetaLP) September 6, 2026

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"Con coraje más que con juego pudimos empatar el partido. Son partidos álgidos, difíciles de jugar, donde se juegan muchas cosas más de afuera que de adentro. Tenemos muchos jugadores jóvenes y son buenos aprendizajes para ellos. ¿Cómo se juega racionalmente y no emocionalmente? La experiencia te lo va ir dando, les va a ir dando la soltura necesaria para tomar decisiones correctas en los momentos oportunos", finalizó el DT.