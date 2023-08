Rubén Insúa aclaró el caso Martegani y le abrió las puertas a Walter Kannemann

En primer término el Gallego fue consultado por la posible vuelta de Kannemann al fútbol argentino. "Es un gran jugador, muy identificado con el club y campeón de la Copa Libertadores. Me imagino que si decide volver a Argentina, acá tiene las puertas abiertas", manifestó el DT.

En cuanto al defensor, Insúa comentó que se enteró del interés de Independiente y el posible regreso de Kannemann, quien juega en Gremio, de Brasil, desde 2016, por los medios y aclaró que no habló con él. "No quiero dar más nombres porque de los que dije no vino ninguno", agregó, entre risas, el entrenador azulgrana.

Por otra parte, aclaró que Martegani no fue convocado para el partido frente al conjunto brasileño por una molestia física y reveló que el jugador manifestó su deseo de salir en este mercado.

"El jugador no concentra por una molestia y además le pidió a los dirigentes irse en este mercado, como pasó con Fernández Mercau", declaró el Gallego por el partido que tienen este jueves en el Pedro Bidegain.

También se lamentó no poder inscribir a tiempo para el torneo internacional a Carlos Auzqui y a Federico Girotti. "Auzqui viene bien. Hizo toda la pretemporada en Hungría. Jugó algunos amistosos. Se está entrenando con normalidad. Girotti ayer empezó a entrenar con normalidad. Tiene dos semanas y media hasta que empiece el torneo", detalló.

Respecto a San Pablo, el entrenador se mostró confiado y destacó el nivel de San Pablo, que cerró la fase de grupos invicto y sin recibir goles en contra. En cuanto a este compromiso, paró un equipo con Batalla; Pérez, Campi, Hernández; Giay, Elias, Maroni, Braida; Leguizamón, Bareiro y Barrios.