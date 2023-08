El jugador del Bicho fue trasladado al Sanatorio Finochietto directamente desde la cancha y permaneció allí durante la noche. El parte médico del club confirmó que sufrió "luxación de rodilla izquierda" y se estima que será operado en las próximas 3 semanas.

Sanchez-lesion.jpg El médico de Argentinos Juniors atiende al mendocino tras sufrir la luxación de su rodilla izquierda.

"Fue un mal momento al principio con bastante dolor pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho, y después la noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor", expresó el mendocino a la salida del nosocomio, sentado en una silla de ruedas. "Ahora vamos a casa a esperar que se deshinche y después tenemos que hacer un par de estudios más para determinar cuándo nos operamos", añadió.

Respecto a lo que fue la jugada que acabó con su grave lesión y que tuvo muchas reacciones de parte de colegas del fútbol, Sánchez dijo: "Marcelo me mandó un mensaje, me escribió por Instagram, sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada".

Sanchez-Argentinos.mp4 La palabra de Luciano Sánchez tras ser dado de alta. Gentileza: TyC Sports.

Las impactantes imágenes de la televisación mostraron cómo el joven de 29 años se lesionó al recibir un planchazo involuntario de parte del lateral brasileño, que le torció totalmente la rodilla. Al darse cuenta de lo sucedido, inmediatamente Marcelo se tomó la cabeza y comenzó a llorar, y a pesar de que no tuvo intención, se fue expulsado a instancias del VAR.

"Marcelo me pidió disculpas y esos son gestos que demuestran cómo es como persona. No hay nada que reprocharle, se lo dije antes y se lo digo ahora", declaró el exjugador de Independiente Rivadavia de Mendoza.

El mensaje de Marcelo en sus redes tras el partido Argentinos-Fluminense

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", fue el mensaje del exjugador del Real Madrid, al cual acompañó de un corazón y unas manos en señal de plegaria.

"Somos rivales, no enemigos. Gracias Marcelo y a todo Fluminense por su preocupación", expresó minutos después la cuenta oficial del cbub de La Paternal, algo que fue celebrado por hinchas de diversos clubes de nuestro país y el mundo.

Roncoroni, médico de Argentinos: "Nunca vi una lesión así"

Alejandro Roncoroni, secretario general de Argentinos Juniors y médico de profesión, señaló que "en 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, (Donato) Villani (médico de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están lo meniscos".

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", agregó el dirigente del Bicho, quien aseguró que se necesitarán dos etapas quirúrgicas para lograr su evolución.

En diálogo con DSports Radio, el facultativo tuvo palabras elogiosas para con Marcelo: "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido".