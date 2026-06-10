Rumbo al Mundial 2026: Lionel Messi volvió con un gol y un mensaje que ilusiona a la Argentina

El capitán volvió, convirtió y dejó una promesa para los hinchas: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo".
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista de la Selección argentina. En el triunfo por 3 a 0 ante Islandia, el capitán ingresó en el segundo tiempo, convirtió un gol de penal y dejó un mensaje que alimentó la ilusión de los hinchas a pocos días del estreno mundialista.
El encuentro, disputado en Auburn, Alabama, fue la última prueba del equipo de Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia. Más allá del resultado, una de las noticias más celebradas fue el regreso de Messi a la competencia tras haber llegado a la concentración con algunas molestias físicas.
El rosarino entró cuando transcurrían 25 minutos del complemento y necesitó apenas un par de minutos para hacerse presente en el marcador. Después del partido reconoció que tenía muchas ganas de volver a jugar y destacó las buenas sensaciones que le dejó su actuación.
“Necesitaba sumar minutos y sentirme bien otra vez”, explicó el capitán, quien aseguró haber terminado el encuentro sin inconvenientes y con confianza para afrontar lo que viene.
Messi también destacó el trabajo que el plantel viene realizando en la preparación para la Copa del Mundo y señaló que todavía quedan días importantes para ajustar detalles antes del estreno. En ese sentido, remarcó la importancia de que todo el grupo llegue en óptimas condiciones al comienzo del torneo.
Al referirse a las expectativas que genera la defensa del título, el delantero sostuvo que el equipo mantiene la misma mentalidad competitiva que lo llevó a conquistar los grandes objetivos de los últimos años. Según explicó, el grupo conserva intactas las ganas de seguir compitiendo al máximo nivel.
La declaración que más repercusión tuvo llegó cuando se dirigió directamente a los hinchas argentinos. “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo”, expresó, dejando en claro el compromiso del plantel de cara a un nuevo desafío mundialista.
Además, resaltó que Argentina continúa siendo un equipo muy difícil de enfrentar por su carácter competitivo y la experiencia acumulada en los últimos ciclos.
La noche también tuvo un valor especial desde lo estadístico. Con su gol ante Islandia, Messi alcanzó los 117 tantos con la camiseta argentina y estableció una nueva marca histórica al convertirse en el goleador más longevo de la Selección.
Tras el amistoso, el capitán compartió imágenes del partido en sus redes sociales y acompañó la publicación con una frase que resumió el clima que rodea al equipo: “Más juntos que nunca”. Un mensaje que refleja la unión de un plantel que buscará volver a pelear por la gloria máxima en el Mundial 2026.
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