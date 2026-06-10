Rumbo al Mundial 2026: Lionel Messi volvió con un gol y un mensaje que ilusiona a la Argentina

Messi también destacó el trabajo que el plantel viene realizando en la preparación para la Copa del Mundo y señaló que todavía quedan días importantes para ajustar detalles antes del estreno. En ese sentido, remarcó la importancia de que todo el grupo llegue en óptimas condiciones al comienzo del torneo.

Al referirse a las expectativas que genera la defensa del título, el delantero sostuvo que el equipo mantiene la misma mentalidad competitiva que lo llevó a conquistar los grandes objetivos de los últimos años. Según explicó, el grupo conserva intactas las ganas de seguir compitiendo al máximo nivel.

La declaración que más repercusión tuvo llegó cuando se dirigió directamente a los hinchas argentinos. “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo”, expresó, dejando en claro el compromiso del plantel de cara a un nuevo desafío mundialista.

Lionel Messi El capitán ingresó en el segundo tiempo, marcó a los dos minutos y renovó la ilusión de los hinchas argentinos.

Además, resaltó que Argentina continúa siendo un equipo muy difícil de enfrentar por su carácter competitivo y la experiencia acumulada en los últimos ciclos.

La noche también tuvo un valor especial desde lo estadístico. Con su gol ante Islandia, Messi alcanzó los 117 tantos con la camiseta argentina y estableció una nueva marca histórica al convertirse en el goleador más longevo de la Selección.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Tras el amistoso, el capitán compartió imágenes del partido en sus redes sociales y acompañó la publicación con una frase que resumió el clima que rodea al equipo: “Más juntos que nunca”. Un mensaje que refleja la unión de un plantel que buscará volver a pelear por la gloria máxima en el Mundial 2026.