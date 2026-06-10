Quién es Daníel Guðjohnsen, el hijo de un excompañero de Messi que lo abrazó en el amistoso Argentina-Islandia

Tras el triunfo albiceleste por 3-0, el islandés de 21 años fue a buscar a Leo para saludarlo y darle la sorpresa de quién era: el hijo de un excompañero de él en el Barcelona que llenó de asombro al capitán.
El triunfo por 3-0 a Islandia en el amistoso de este martes no dejó solamente la ilusión de un nuevo comienzo en la Copa del Mundo para la Selección Argentina, sino que también dejó un momento especial entre Lionel Messi y un rival: Daníel Guðjohnsen, el hijo de un excompañero en su época en el Barcelona.
La charla que llenó de asombro y sorpresa a Leo, terminó en un abrazo y en un lindo recuerdo. Se trata de Eidur Gudjohnsen, con quien compartió equipo en el equipo culé entre 2006 y 2010, cuatro temporadas en las que levantaron un título de La Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, Supercopa de Europa y una Champions League. Ambos integraron una época dorada del club de la mano de Pep Guardiola y lograron el histórico sextete de 2009.
Gudjohnsen, quien en 2009 y con el Barca se convirtió en el primer futbolista de su país en levantar una Orejona, se retiró de su selección en 2013. Sin embargo, algo lo hizo volver en 2015, fue convocado para la Eurocopa 2016 e hizo historia al alcanzar los cuartos de final. Más tarde, ya con 38 años, disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 para darle la clasificación. Sin embargo, no integró el plantel mundialista que integró grupo con Argentina en aquel 1-1 en el debut.
Un sinfín de recuerdos llenaron la cabeza de Messi a través de Daniel, que juega en el Malmo de la Primera División de Suecia y anoche estuvo en cancha solo siete minutos ante la Selección campeona del mundo. Es uno de los hijos de Eidur y también tuvo un breve paso por las Inferiores de Barcelona entre 2015 y 2018 desde los 9 hasta los 12 años, cuando el argentino aún militaba en España.
En zona mixta, el capitán, dueño de uno de los tantos en la goleada 3-0 ante Islandia, habló del inesperado encuentro con una sonrisa. “Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico. Me sorprendió”, contó.
Eidur Gudjohnsen fue testigo de uno de los goles más memorables de la carrera de Messi. Estuvo en cancha el día que convirtió su recordado tanto 'a lo Maradona' ante Getafe. “En ese momento sabía que sería histórico, como el de Maradona en el Mundial 86. No era un partido tan grande, pero fue increíble. Me agarré la cabeza”, recordó el ahora ex futbolista europeo en ese entonces.
Esta es la vigencia del 10, que está próximo a enfrentar su sexto Mundial con 38 años. De padres a hijos, un legado que va de generación a generación y que no tiene límites. Una carrera extensa e irrepetible que está en la memoria de todos, futbolistas o no, y, seguramente, lo sorprende a él mismo.
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