Quién es Daníel Guðjohnsen, el hijo de un excompañero de Messi que lo abrazó en el amistoso Argentina-Islandia

Gudjohnsen, quien en 2009 y con el Barca se convirtió en el primer futbolista de su país en levantar una Orejona, se retiró de su selección en 2013. Sin embargo, algo lo hizo volver en 2015, fue convocado para la Eurocopa 2016 e hizo historia al alcanzar los cuartos de final. Más tarde, ya con 38 años, disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 para darle la clasificación. Sin embargo, no integró el plantel mundialista que integró grupo con Argentina en aquel 1-1 en el debut.

Un sinfín de recuerdos llenaron la cabeza de Messi a través de Daniel, que juega en el Malmo de la Primera División de Suecia y anoche estuvo en cancha solo siete minutos ante la Selección campeona del mundo. Es uno de los hijos de Eidur y también tuvo un breve paso por las Inferiores de Barcelona entre 2015 y 2018 desde los 9 hasta los 12 años, cuando el argentino aún militaba en España.

Messi Gudjohnsen Messi y Gudjohnsen en Barcelona (2009)

En zona mixta, el capitán, dueño de uno de los tantos en la goleada 3-0 ante Islandia, habló del inesperado encuentro con una sonrisa. “Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico. Me sorprendió”, contó.

Embed "ME DIJO, ¿TE ACORDÁS QUIÉN SOY"



Leo Messi se refirió al cruce con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero en el Barcelona.



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Eidur Gudjohnsen fue testigo de uno de los goles más memorables de la carrera de Messi. Estuvo en cancha el día que convirtió su recordado tanto 'a lo Maradona' ante Getafe. “En ese momento sabía que sería histórico, como el de Maradona en el Mundial 86. No era un partido tan grande, pero fue increíble. Me agarré la cabeza”, recordó el ahora ex futbolista europeo en ese entonces.

Esta es la vigencia del 10, que está próximo a enfrentar su sexto Mundial con 38 años. De padres a hijos, un legado que va de generación a generación y que no tiene límites. Una carrera extensa e irrepetible que está en la memoria de todos, futbolistas o no, y, seguramente, lo sorprende a él mismo.