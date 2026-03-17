San Lorenzo le dijo chau a su técnico Damián Ayude

Luego del partido de ayer ante Defensa y Justicia, donde San Lorenzo perdió por 5-2 en el nuevo Gasómetro, esta mañana despidieron al técnico Damián Ayude.
Hoy por la mañana San Lorenzo despidió a su técnico Damian Ayude, quien estuvo como director técnico durante 10 meses consecutivos sumando un total de 29 partido, consiguió 9 victorias, 11 empates y 9 derrotas. Luego de que Miguel Ángel Russo dejara de ser técnico de la institución para dirigir a Boca.
Ayer el ciclón perdió ante Defensa y Justicia 5-2 en la fecha 11 del Torneo Apertura y desde la dirigencia del club de Boedo decidieron ponerle un freno a la situación porque no estaba teniendo números favorables para la institución.
El presidente transitorio del club, Sergio Costantino, se lo comunicó junto al director deportivo, Pablo Barrientos, antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva. Los dirigentes piensan que el club necesita un DT con otro recorrido.
Durante la conferencia de prensa del día de ayer expresó "Obviamente que no estoy pensando en dar un paso al costado. Mañana está programado el entrenamiento y somos optimistas en que va a cambiar la situación. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder".
El debut oficial de Ayude en el banco del “Ciclón” se dio en la Copa Argentina, en un duelo ante Quilmes Atlético Club por los 16avos de final. Aquella noche, San Lorenzo logró avanzar tras imponerse 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios.
San Lorenzo acumula una racha de cuatro partidos sin victorias y solo ganó tres partidos en los diez disputados por el campeonato local: Gimnasia de Mendoza (1-0), Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Estudiantes de Río Cuarto (2-0).
El plantel quedó interinamente a cargo de Alan Capobianco -entrenador de la Reserva-, quien dirigirá al equipo en el debut por la Copa Argentina, el próximo viernes ante Deportivo Rincón de los Sauces, si no consiguen antes el nombre ideal para el cargo.
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