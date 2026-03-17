San Lorenzo le dijo chau a su técnico Damián Ayude

El debut oficial de Ayude en el banco del “Ciclón” se dio en la Copa Argentina, en un duelo ante Quilmes Atlético Club por los 16avos de final. Aquella noche, San Lorenzo logró avanzar tras imponerse 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios.

San Lorenzo acumula una racha de cuatro partidos sin victorias y solo ganó tres partidos en los diez disputados por el campeonato local: Gimnasia de Mendoza (1-0), Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Estudiantes de Río Cuarto (2-0).

El plantel quedó interinamente a cargo de Alan Capobianco -entrenador de la Reserva-, quien dirigirá al equipo en el debut por la Copa Argentina, el próximo viernes ante Deportivo Rincón de los Sauces, si no consiguen antes el nombre ideal para el cargo.