El partido de Neymar contra San Lorenzo: susto, show y ovación del Gasómetro

El cierre del partido volvió a tenerlo como protagonista dentro del juego, con participación activa en los últimos ataques de Santos y siendo siempre una opción para generar peligro. Más allá del resultado, su presencia sostuvo la tensión hasta el final en un encuentro parejo y disputado.

Entre aplausos: así se retiro Neymar del Nuevo Gasómetro

Embed ¡NEYMAR SE LLEVÓ CAMISETAS DE SAN LORENZO Y APLAUDIÓ A LA HINCHADA DEL CICLÓN! pic.twitter.com/607ufZbzwG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Tras el pitazo final, los hinchas de San Lorenzo lo despidieron con aplausos y hasta hubo un simpatizante que invadió el campo para acercarse. Neymar respondió con gestos de agradecimiento antes de retirarse, en una escena que cerró una noche donde su presencia se sintió incluso varios días previos al partido.