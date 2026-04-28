El partido de Neymar contra San Lorenzo: susto, show y ovación del Gasómetro

El crack brasilero fue el gran foco en el empate 1 a 1 entre el Peixe y el Ciclón en CABA por la Sudamericana.
Neymar protagonizó la noche dejando en segundo plano el partido, que terminó en empate en uno, entre San Lorenzo y Santos en el Nuevo Gasómetro. El brasileño se llevó todas las miradas desde el inicio, con una actuación que incluyó un fuerte golpe, participación directa en el gol visitante y un cierre con reconocimiento del público local. Su figura dominó la escena en un partido clave por la Copa Sudamericana.
Ney vivió un momento de mucha tensión en el primer tiempo cuando cayó tras disputar una pelota y recibió un rodillazo en la nuca por parte de Reali que encendió las alarmas. La atención médica ingresó de inmediato y el estadio quedó en silencio durante algunos minutos. Sin embargo, el delantero logró recuperarse y continuó en el campo, donde más tarde sería determinante en el desarrollo del juego.
La previa también había anticipado una noche especial. Neymar protagonizó un momento de emoción al ingresar al campo de juego de la mano de un nene visiblemente conmovido, una escena que generó aplausos en la platea. Ese gesto y reconocimiento de la hinchada inició el tono amistoso de su vínculo con el público, que se sostuvo durante el partido y amplificó con cada una de sus intervenciones.
En lo futbolístico, su aporte clave llegó a los 32 minutos de la primera parte. Con una acción individual por la izquierda, superó a su marcador y envió un centro bajo que derivó en la asistencia de taco de Benjamín Rollheiser para el gol de Gabriel Barbosa. Esa jugada selló el 1-1 final y reflejó su peso en ataque, aun sin convertir.
El cierre del partido volvió a tenerlo como protagonista dentro del juego, con participación activa en los últimos ataques de Santos y siendo siempre una opción para generar peligro. Más allá del resultado, su presencia sostuvo la tensión hasta el final en un encuentro parejo y disputado.
Tras el pitazo final, los hinchas de San Lorenzo lo despidieron con aplausos y hasta hubo un simpatizante que invadió el campo para acercarse. Neymar respondió con gestos de agradecimiento antes de retirarse, en una escena que cerró una noche donde su presencia se sintió incluso varios días previos al partido.
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