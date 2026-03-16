Damián Ayude y el flojo momento de San Lorenzo: "Vamos a revertir la situación"

Tras el golpazo de perder 5 a 2 con Defensa de local y con un triunfo en siete partidos, el entrenador del Ciclón se mostró confiado en poder superar esta crisis deportiva y cambiar el ánimo de la gente.
San Lorenzo fue vapuleado por 5 a 2 con Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y con apenas un triunfo en siete partidos, incluyendo una caída en el clásico con Huracán en Parque Patricios, el clima está muy caliente. Tras el golpazo con el Halcón, Damián Ayude, entrenador del Ciclón, se mostró confiado en poder superar la crisis deportiva.
Consultado sobre si se había planteado dejar de ser el entrenador de San Lorenzo, Ayude fue muy claro: "Obviamente que no. Mañana está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación, de que van a cambiar las cosas malas. Hay que trabajar mucho obviamente".
"Hoy tuvimos muchas fallas, más que nada en aspectos defensivos, que involucran a todo el equipo. Y es mi responsabilidad. Hay que trabajar para que no vuelvan a suceder", inició su explicación de la dura derrota con Defensa y sintetizó sus sensaciones: "Siento tristeza, mucha bronca y dolor por la derrota".
"Me parece que no tuvimos la solidez defensiva del otro día, la atención y la concentración, y a partir del gol tempranero y del 2 a 0 a los 44 minutos, se hizo cuesta arriba. Nos golpearon en momentos difíciles y después no estuvimos a tiro para empatar. Los chicos fueron a buscarlo, hicieron esfuerzo, pero no alcanzó y es un dolor importante", concluyó el tema.
Ayude también fue consultado por los cupos que tiene el club para reforzarse, tras las lesiones de Hernández y Cerutti en La Bombonera: "Fue algo inesperado totalmente. También muy doloroso. Y encima perdemos a dos futbolistas que son muy importantes, no solo en lo futbolístico, sino para el plantel".
"Y la idea es que sí: la dirigencia estaba trabajando en la búsqueda, más que nada de un marcador central, que por ahí estamos un poco más debilitados en cuanto a cantidad. Pero no es fácil, ya estamos en fecha 10, todos los equipos a sus futbolistas los cuidan, no los quieren largar, y no es sencillo encontrar un reemplazo en lo inmediato. Pero están trabajando en eso", cerró el DT del Ciclón sobre la cuestión.
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