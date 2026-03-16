Damián Ayude y el flojo momento de San Lorenzo: "Vamos a revertir la situación"

Ayude también fue consultado por los cupos que tiene el club para reforzarse, tras las lesiones de Hernández y Cerutti en La Bombonera: "Fue algo inesperado totalmente. También muy doloroso. Y encima perdemos a dos futbolistas que son muy importantes, no solo en lo futbolístico, sino para el plantel".

"Y la idea es que sí: la dirigencia estaba trabajando en la búsqueda, más que nada de un marcador central, que por ahí estamos un poco más debilitados en cuanto a cantidad. Pero no es fácil, ya estamos en fecha 10, todos los equipos a sus futbolistas los cuidan, no los quieren largar, y no es sencillo encontrar un reemplazo en lo inmediato. Pero están trabajando en eso", cerró el DT del Ciclón sobre la cuestión.