Causa Sur Finanzas: allanamientos simultáneos en más de diez clubes

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El análisis estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.