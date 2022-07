San Lorenzo marcó sobre el final y se lo igualó a Talleres

Con este resultado, la T continúa en la parte baja de la tabla con 9 puntos, mientras que el Ciclón, con 13 unidades, se ubica en la zona media.

El conjunto de Boedo se mostró más ordenado en el comienzo y buscó controlar el juego. Con iniciativa y velocidad, se fue acercando al área rival de manera peligrosa. A los 7` Ezequiel Cerutti intentó sorprender con un remate desde afuera que terminó saliendo desviado.



La T no tardó en responder pero Sebastián Torrico se lució con una buena tapada: Federico Girotti no consiguió superar al arquero local con su definición frente al arco.

El primer grito de gol llegó a los 10 minutos. Cumpliendo con la ley del ex, Matías Catalán definió de cabeza y clavó el 1-0 que puso en ventaja a la visita.

Los dirigidos por Rubén Darío Insua no supieron reaccionar luego del tanto y el equipo de Córdoba se adueñó del encuentro. A los 16' Federico Gattoni rechazó un peligroso remate de Diego Valoyes.

Si bien el local tuvo la tenencia del balón en varios momentos, no logró crear situaciones de gol y dejó que el contrincante mantenga con facilidad su mínima ventaja en el marcador.



A los 41' San Lorenzo tuvo una chance inmejorable para alcanzar la igualdad. Ante una falta de Enzo Díaz sobre Agustín Giay, el arbitro no solo sancionó la pena máxima si no que también le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor y la T se quedó con 10 futbolistas.

La ejecución de Adam Bareiro desde los doce pasos no fue exitosa y el local le permitió a Talleres irse al descanso con una victoria parcial.

A 5' de haber iniciado el complemento, San Lorenzo se ilusionó con un gol de Federico Gattoni. Tras el chequeo en el VAR, el árbitro cobró una falta previa de Adam Bareiro sobre el arquero Herrera y anuló el tanto.

Ya sin tanta comodidad, La T se concentró en mantener su arco en cero para quedarse con los tres puntos de la fecha. El Ciclón, por su parte, controló mejor el balón y comenzó a mostrar una leve superioridad.

El equipo de Córdoba se resguardó en su campo y no arriesgó demasiado a la hora de atacar. Mientras que a los de Boedo les costó acercarse al empate debido a la falta de profundidad.

A los 39' Torrico volvió a decir presente con una doble tapada frente al mano a mano con Diego Ortegoza.

Cuando parecía que la visita se llevaba el triunfo, el Ciclón celebró el empate. Mediante un golazo, Nahuel Barrios anotó el 1-1 y generó la euforia del público presente.

Pese a tomar el control en los minutos que se adicionados, la T no logró concretar sus llegadas y perdió tres puntos muy importantes dentro del torneo.

Embed

En los siguientes compromisos de la Liga Profesional, Talleres de Córdoba recibirá a Unión de Santa Fe mientras que San Lorenzo se enfrentará con Argentinos Juniors.