Copa Argentina: Atlético Tucumán goleó 3 a 0 a Talleres y avanzó a octavos de final

El Decano pasó por arriba al Matador en Rosario con goles de Tesuri, Godoy y Laméndola y ahora enfrentará a Independiente o Unión de Santa Fe. Hubo un gol mal anulado a la T.
Atlético Tucumán fue contundente, aprovechó cada oportunidad y goleó 3 a 0 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa para clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Julio César Falcioni golpeó de entrada con un tanto de Renzo Tesuri y después liquidó el encuentro en el segundo tiempo con los goles de Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola. Ahora espera por el ganador del cruce entre Unión e Independiente.
El Decano abrió el marcador apenas comenzado el partido, a los cuatro minutos, con Tesuri que apareció por el medio para empujar un centro de Laméndola. Desde entonces manejó mejor los tiempos del encuentro y tuvo a un Luis Ingolotti firme cuando la T logró generar peligro.
En el complemento llegó una de las jugadas más discutidas de la noche. Talleres había encontrado el descuento por intermedio de Ronaldo Martínez, pero el árbitro Andrés Gariano anuló la acción por una supuesta posición adelantada que generó fuertes protestas del conjunto cordobés. La repetición mostró que la decisión fue incorrecta y el partido cambió definitivamente desde ese momento.
Atlético Tucumán aprovechó el desconcierto de Talleres y terminó de resolver la clasificación con autoridad. Godoy amplió la diferencia a través de un contragolpe en el que quedó mano a mano con Herrera, y más tarde Laméndola selló el 3-0 de cabeza luego de una asistencia de Leandro Díaz. Con experiencia y orden, el equipo de Falcioni avanzó a los octavos de final la Copa Argentina donde enfrentará al vencedor del duelo entre Independiente y Unión.
comentar