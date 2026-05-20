Copa Argentina: Atlético Tucumán goleó 3 a 0 a Talleres y avanzó a octavos de final

Atlético Tucumán aprovechó el desconcierto de Talleres y terminó de resolver la clasificación con autoridad. Godoy amplió la diferencia a través de un contragolpe en el que quedó mano a mano con Herrera, y más tarde Laméndola selló el 3-0 de cabeza luego de una asistencia de Leandro Díaz. Con experiencia y orden, el equipo de Falcioni avanzó a los octavos de final la Copa Argentina donde enfrentará al vencedor del duelo entre Independiente y Unión.