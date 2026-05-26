San Lorenzo quiere comprar a Rodrigo Auzmendi: cómo están las negociaciones

El Ciclón buscará quedarse con el delantero estrella del equipo. Después de un conflicto salarial con Banfield, el club ejecutará la opción de compra, fijada en 4 millones de dólares, y deberá llegar a un acuerdo con Querétaro.
Rodrigo Auzmendi se ganó el corazón de San Lorenzo y de sus hinchas. Desde que llegó de Banfield en marzo de este año, pisó fuerte en la delantera y supo ser fundamental en momentos de tensión. Convirtió seis goles en 14 partidos y colaboró para que el equipo se posicione líder, por ahora, del grupo D en la Copa Sudamericana. Por su trascendencia, el Ciclón quiere ejecutar la opción de compra y ya negocia con Querétaro, dueño de su pase.
Más allá del número de goles, es clave destacar la importancia de los mismos. Arrancó con el pie derecho, porque en su debut convirtió un doblete para achicar el resultado en la derrota 5-2 ante Defensa y Justicia; también anotó ante River en los octavos del Apertura, en la que el Ciclón estuvo a un paso de clasificar a cuartos, y recientemente fue elemental en el empate 2-2 que rescató frente a Santos por el campeonato internacional.
Por todo esto, Auzmendi fue un acierto en el mercado de pases y el propio futbolista habló de la rápida adaptación que tuvo: "Me pude adaptar bastante rápido, el mercado de pases fue algo extraño pero yo quería estar en San Lorenzo. Estoy muy feliz en el club, mi idea es terminar el año acá y poder llegar a un acuerdo para continuar". De ambos lados, la idea es la permanencia.
El contrato tiene una cláusula de opción de compra tasada en cuatro millones de dólares, dinero que le corresponde a Querétaro. Pero la situación era más compleja: es que Auzmendi mantenía un conflicto con Banfield, club al que le pertenecía el pase: el jugador intimó al Taladro y, según trascendió, este lunes se terminó de transferir el dinero.
Ahora, el pase pasó a ser prioridad del Querétaro, que tampoco reclamará un regreso inmediato. Por eso, San Lorenzo negociará con el club mexicano y buscará comprarlo en una cifra menor o adquirir un porcentaje de la ficha.
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