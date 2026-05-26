San Lorenzo quiere comprar a Rodrigo Auzmendi: cómo están las negociaciones

El contrato tiene una cláusula de opción de compra tasada en cuatro millones de dólares, dinero que le corresponde a Querétaro. Pero la situación era más compleja: es que Auzmendi mantenía un conflicto con Banfield, club al que le pertenecía el pase: el jugador intimó al Taladro y, según trascendió, este lunes se terminó de transferir el dinero.

Ahora, el pase pasó a ser prioridad del Querétaro, que tampoco reclamará un regreso inmediato. Por eso, San Lorenzo negociará con el club mexicano y buscará comprarlo en una cifra menor o adquirir un porcentaje de la ficha.