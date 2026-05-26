Hoy comienza la fecha 6 de la copa Sudamericana: juegan Riestra y San Lorenzo

Desde las 19, comienza Palestino vs. Deportivo Riestra y, a las 21:30, San Lorenzo vs. Recoleta FC. Vecinos con realidades opuestas: Riestra ya eliminado y el Ciclón muy cerca de pasar de ronda.
Con dos realidades totalmente distintas, Riestra ya fuera del certamen y San Lorenzo primero en su grupo, hoy cierran la fase de regular de la Copa Sudamericana estos vecinos de barrio.
Palestino recibirá a Deportivo Riestra, se enfrentarán este martes desde las 19.00 en el estadio Municipal de La Cisterna, en Chile, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Ambos llegan eliminados y sin chances de avanzar a la próxima ronda, aunque buscarán cerrar su participación internacional con una victoria. El árbitro será Michael Espinoza y televisarán ESPN 2.
El conjunto chileno atraviesa un semestre muy complicado. Tras la salida de Cristian Muñoz, Guillermo Farré asumió en busca de revertir la situación, pero los resultados no mejoraron y Palestino apenas suma dos puntos en el grupo, todavía sin triunfos. Los Árabes vienen de caer 2-0 ante Gremio por copa y marchan undécimos en la liga chilena.
Por el lado del Malevo, el sueño continental también llegó rápidamente a su fin. Deportivo Riestra fue goleado por Montevideo City Torque en la fecha pasada y quedó eliminado tras una campaña en la que solo consiguió una victoria, justamente ante el equipo uruguayo. El conjunto de Guillermo Duró ahora apunta a cerrar de la mejor manera un semestre irregular antes de enfocarse en el duelo frente a San Lorenzo por Copa Argentina.
Probable formación de Palestino:
Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos; Jonathan Benírez, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.
Probable formación de Deportivo Riestra:
gnacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Gabriel Obredor; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Mauro Smarra y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
San Lorenzo y Deportivo Recoleta se enfrentarán este martes desde las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará quedarse con el primer puesto de la zona, mientras que el conjunto paraguayo intentará despedirse del certamen con una alegría. El árbitro será Carlos Ortega y televisará DSports.
El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un gran presente internacional, visitó la cancha de Santos por la quinta jornada y rescató un valioso empate pensando en el pase a la siguiente fase de la Sudamericana, resultado que le permitió asegurar su boleto a la próxima ronda. Además, el Ciclón lidera el grupo con 7 puntos y necesita sumar para garantizar el primer lugar y evitar el repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores.
Por el lado de Deportivo Recoleta, el conjunto paraguayo igualó todos los partidos disputados hasta el momento, por ende acumula 5 unidades y aún tiene chances de clasificar de fase.
Probable formación de San Lorenzo:
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Probable formación de Deportivo Recoleta:
Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.
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