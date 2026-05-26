Hoy comienza la fecha 6 de la copa Sudamericana: juegan Riestra y San Lorenzo

Por el lado del Malevo, el sueño continental también llegó rápidamente a su fin. Deportivo Riestra fue goleado por Montevideo City Torque en la fecha pasada y quedó eliminado tras una campaña en la que solo consiguió una victoria, justamente ante el equipo uruguayo. El conjunto de Guillermo Duró ahora apunta a cerrar de la mejor manera un semestre irregular antes de enfocarse en el duelo frente a San Lorenzo por Copa Argentina.

Probable formación de Palestino:

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos; Jonathan Benírez, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.

Probable formación de Deportivo Riestra:

gnacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Gabriel Obredor; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Mauro Smarra y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

RIE MCT Además del triunfo, Riestra marcó su primer gol internacional (Foto: @Sudamericana).

San Lorenzo vs. Recoleta

San Lorenzo y Deportivo Recoleta se enfrentarán este martes desde las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Ciclón ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará quedarse con el primer puesto de la zona, mientras que el conjunto paraguayo intentará despedirse del certamen con una alegría. El árbitro será Carlos Ortega y televisará DSports.

El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un gran presente internacional, visitó la cancha de Santos por la quinta jornada y rescató un valioso empate pensando en el pase a la siguiente fase de la Sudamericana, resultado que le permitió asegurar su boleto a la próxima ronda. Además, el Ciclón lidera el grupo con 7 puntos y necesita sumar para garantizar el primer lugar y evitar el repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores.

Por el lado de Deportivo Recoleta, el conjunto paraguayo igualó todos los partidos disputados hasta el momento, por ende acumula 5 unidades y aún tiene chances de clasificar de fase.

Probable formación de San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Probable formación de Deportivo Recoleta:

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.