Este nuevo formato del torneo indica que, si bien para los octavos habrá sorteo, la fase previa se define de acuerdo a la actuación de los equipos en la fase de grupos y como los dirigidos por Rubén Insua sumaron solo ocho puntos se cruzarán con el elenco que entre sus filas tiene al argentino Luciano Pons.

Independiente de Medellín perdió por 3 a 1 con Internacional de Brasil en su último partido y no está pasando un gran momento: logró una victoria en sus últimas siete presentaciones. El conjunto colombiano no pudo competir en el Torneo Apertura y no cumplió el objetivo de pasar la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Si bien este jueves se definirán todos los clasificados, lo cierto es que los colombianos sumaron diez unidades en el grupo B, pero quedaron por detrás de Internacional de Porto Alegre (12), que se impuso por 3-1 ayer, y Nacional de Uruguay (11), por lo que ningún otro tercero podría finalizar con más de esos puntos.

Pese a que todavía no es oficial, todo indica que el azulgrana se medirá ante el DIM por el partido de ida en Colombia durante la semana del 12 de julio, mientras que la vuelta sería la semana siguiente en el Estadio Pedro Bidegain.