San Lorenzo empató sin goles con Newell's en un partido chato en Rosario

Tras un inicio insípido con posesiones que no llegaban a nada, el partido tuvo una polémica a los 25 minutos de juego: Gregorio Rodríguez tocó en la espalda a Franco García y éste se dejó caer dentro del área. El árbitro Sebastián Martínez consideró que el contacto no era suficiente como para cortar su carrera. Y más allá de algún tiro de afuera del área desviado o a las manos de los arqueros no hubo en esta primera etapa.