San Lorenzo empató sin goles con Newell's en un partido chato en Rosario

El Ciclón no pudo imponerse ante una Lepra en crisis deportiva y quedó afuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura a dos jornadas de terminar la primera fase.
San Lorenzo empató 0 a 0 con Newell's en el Marcelo Bielsa por la fecha 14 de la primera fase del Torneo Apertura. El encuentro tuvo pocas situaciones de gol producto al flojo funcionamiento colectivo en ataque de ambos equipos. El resultado reflejó lo visto en el campo de juego.
Tras un inicio insípido con posesiones que no llegaban a nada, el partido tuvo una polémica a los 25 minutos de juego: Gregorio Rodríguez tocó en la espalda a Franco García y éste se dejó caer dentro del área. El árbitro Sebastián Martínez consideró que el contacto no era suficiente como para cortar su carrera. Y más allá de algún tiro de afuera del área desviado o a las manos de los arqueros no hubo en esta primera etapa.
Newell's arrancó con todo el complemento y casi sorprende a San Lorenzo con un desborde y centro de Jerónimo Russo que Manuel Insaurralde salvó al despejar cuando un hombre del local se iba derechito a marcar de palomita en el área chica.
Y, promediando esta segunda etapa, Oscar Salomón, defensor de Newell's, tuvo su cierre de valor de un gol cuando le tapó el remate a Alexis Cuello, también después de un centro y plena área chica. Fue la situación más clara del visitante que tuvo un flojo partido y comprometió su futuro en el campeonato.
Con este resultado, San Lorenzo quedó noveno en la Zona A con 18 puntos, los mismos que Independiente y Talleres (tiene un partido menos) pero con peor diferencia de gol. Le queda recibir a Vélez y visitar a Platense, donde deberá sumar lo máximo posible para lograr avanzar de ronda. Por su parte, Newell's sigue anteúltimo con 10 unidades y necesita de manera urgente levantarse para no terminar el año sufriendo por mantener la categoría.
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