San Lorenzo confirmó a los cinco candidatos a presidente para las elecciones

Tras la escandalosa salida anticipada de Marcelo Moretti, los socios definirán, el próximo 30 de mayo, a la nueva conducción que completará el mandato vigente hasta 2027.
San Lorenzo oficializó a los cinco candidatos que competirán en las elecciones del próximo 30 de mayo, convocadas tras la escandalosa salida anticipada de Marcelo Moretti y la acefalía institucional. El ganador asumirá con la misión de completar el mandato vigente hasta diciembre de 2027, en un escenario marcado por la urgencia dirigencial.
El oficialismo tendrá como principal referente al actual presidente interino, Sergio Costantino, quien buscará continuar en el cargo acompañado por Cipriano Pommies dentro del espacio San Lorenzo en Marcha. Enfrente habrá una oposición fragmentada, aunque con dos sectores que aparecen como los más competitivos en la previa.
Por un lado, la agrupación Volver a San Lorenzo estará encabezada por César Francis junto a Daniel de Florian. Por el otro, Orden y Progreso presentará a Marcelo Culotta con Juan Manuel Campos como vice. Ambos espacios buscarán capitalizar el descontento de los socios tras la crisis institucional.
La oferta electoral se completa con propuestas emergentes: Nueva Generación postula a Nicolás Papasso con Ángel Gras, mientras que Movete Boedo Movete competirá con la fórmula de Manuel Agote y Leonardo Della Bitta. En una elección atípica, solo se renovará la Comisión Directiva, sin incluir otros órganos, en un intento por normalizar la conducción del club.
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