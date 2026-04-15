San Lorenzo confirmó a los cinco candidatos a presidente para las elecciones

Tras la escandalosa salida anticipada de Marcelo Moretti, los socios definirán, el próximo 30 de mayo, a la nueva conducción que completará el mandato vigente hasta 2027.

San Lorenzo oficializó a los cinco candidatos que competirán en las elecciones del próximo 30 de mayo, convocadas tras la escandalosa salida anticipada de Marcelo Moretti y la acefalía institucional. El ganador asumirá con la misión de completar el mandato vigente hasta diciembre de 2027, en un escenario marcado por la urgencia dirigencial.