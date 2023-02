San Lorenzo: un alta y una duda para recibir a Unión

El DT analiza repetir la misma formación que viene de ganarle a Sarmiento de Junín a domicilio, y de hecho, es la opción más concreta de acuerdo a lo que trabajó en la mañana del jueves. Si embargo, el Gallego todavía se guarda una incógnita.

El juvenil Gonzalo Luján podría meterse en el 11 inicial, y de concretarse su ingreso, son dos los nombres que podrían salir: Nahuel Barrios o Ezequiel Cerutti. El defensor de 21 años se pararía sobre el costado derecho y Jalil Elías volvería al doble '5'; si sale el Perrito el esquema sería el mismo 3-4-3, pero si es el Pocho, el sistema podría pasar a un 3-4-2-1, con Vombergar más centralizado y Barrios suelto por detrás de los delanteros.

Seguramente Insua se termine de decantar por alguna de las tres opciones luego del entrenamiento del viernes, donde plasmaría las últimas prácticas de fútbol, ejercicios tácticos y ensayos más específicos pensando en el rival de turno.

Giay se recuperó y está disponible

Agustín Giay, que jugando para la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano había sufrido un esguince de primer grado en su tobillo izquierdo en el choque contra Brasil, dejó atrás la lesión y se reincorporó a los entrenamientos a la par del plantel. Sin embargo, Insua no lo tendría en cuenta de cara al duelo con Unión, y preferiría llevarlo de a poco para no arriesgarlo.

Está claro que el juvenil será el carrilero por derecha titular cuando vuelva a estar pleno físicamente y futbolísticamente. Quizás ante el Tatengue ocupe un lugar en el banco de suplentes, aunque si no habría que visualizarlo recién para el clásico con Huracán de la próxima fecha.