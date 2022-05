San Martín de Tucumán igualó con Agropecuario

Brian Blando a los 21 minutos de la primera etapa adelantó al local, mientras que Diego al cierre de la misma igualó para el "Santo".

Con esta igualdad, el elenco de Tucumán se ubica como único escolta con 29 unidades del firme y puntero Belgrano, elenco que ostenta seis unidades más y cuenta con dos partidos menos.

Por su parte, Brown de Adrogué, uno de los animadores del certamen nacional, volvió al triunfo al vencer como visitante a Sacachispas por 2 a 1 en un trabajado encuentro y se acomodó en la tabla de posiciones, en la que sueña con dar pelea.

El defensor Gonzalo Errecalde, a los ocho minutos de la primera etapa adelantó al local, mientras que Matías Noble, a los 11 del primer tiempo, y Mateo Acosta, a los 5 del complemento, le dieron el triunfo al elenco del sur bonaerense.

Con este triunfo, el "Tricolor" escaló a la tercera posición del certamen con 27 unidades.

El elenco que recuperó la memoria y con ella la regularidad es Quilmes, que en condición de local venció a Santamarina de Tandil por 2 a 0 y así firmó su cuarto triunfo al hilo gracias a los tantos del inoxidable Mariano Pavone y Julián Bonetto.

Estudiantes de Buenos Aires, ratificó su buen momento y cosechó un nuevo triunfo de la mano de Facundo Ferreyra para superar 1-0 a Deportivo Maipú como visitante.

Otro de los encuentros de la jornada 15, tuvo el triunfo de Almagro ante el difícil San Martín de San Juan por 1 a 0 con el gol de Walter Rueda.

Por último, Deportivo Madryn venció 2 a 0 como local a Gimnasia de Mendoza con José Zuñiga y Lucas Marinucci como artífices del triunfo.

La jornada continuará este domingo con el líder Belgrano visitando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy desde las 19.15 y contará con la televisación de Tyc Sports.

Por su parte, abrirán el día Instituto de Córdoba ante Defensores de Belgrano desde las 15, mientras que a las 15.30 se verán las caras Flandria - Riestra y Temperley -Güemes de Santiago del Estero.

Desde las 16.30, Estudiantes de Río Cuarto recibe a San Telmo, por su parte, Alvarado hará de anfitrión de Chaco For Ever.

Además, desde las 17, Independiente Rivadavia se enfrentará a Atlético de Rafaela y a las 17.10 Mitre recibe a Chacarita.

POSICIONES: Belgrano, 35 puntos; San Martín (T), 29; Brown (A), 27; All Boys y Estudiantes (BA), 24; Chacarita Y Dep. Madryn, 23; Gimnasia (M), Quilmes y Almagro, 22; Chaco For Ever, Agropecuario, Instituto y Estudiantes (RC), 21; Guillermo Brown, 20; Riestra, 19; Dep. Maipú, San Martín (SJ), Alte. Brown, y Def. De Belgrano, 18; Alvarado, 17; Nueva Chicago y Atlanta, 16; Deportivo Morón, Independiente (M), y San Telmo, 15; Mitre, Atl. Rafaela y Gimnasia (J), 14; Güemes (SE), 12; Sacachispas y Flandría, 11; Ferro, Villa Dálmine y Temperley, 10; Tristán Súarez y Santamarina (T), 9.