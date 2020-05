“Es imposible proyectar la vuelta del fútbol y la realidad es que los jugadores tampoco tenemos poder de decisión. No veo nada muy claro, muchas instituciones aprovecharon lo de la pandemia para justificar problemas anteriores”, expresó el uruguayo en declaraciones radiales.

Sobre los nuevos protocolos que se pondrán en práctica al reanudarse las competencias, Silva señaló: “Uno adentro de la cancha se olvida de las restricciones, pero hay que acostumbrarse a lo que nos está tocando vivir”.

En cuanto al rol de los futbolistas durante el contexto atípico que se atraviesa en la Argentina y en el mundo por la pandemia, consideró: “En el fútbol argentino hay muchos líderes positivos que podrían ayudar a poner un granito de arena. No te digo tomar las decisiones, pero si poder participar”.

“Los jugadores tenemos un contrato y tenemos que respetarlo, pero estaría bueno que nos escuchen un poquito”, añadió.

ADEMÁS:

El goleador del “Bicho” ya había cuestionado este miércoles, en diálogo con la señal de cable TyC Sports, las determinaciones tomadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“No es acertado no tener descensos, los campeonatos no se hacen importantes. Hay equipos que se van a mantener con los chicos de las inferiores, pero muchos jugadores se quedarán sin trabajo. No se juega por nada y la gracia del fútbol se pierde”, opinó.