Tobías Ramírez será jugador de River: cuánto pagaron y hasta cuándo firmará contrato

El Millonario aprovechó la venta de Matías Galarza a la MLS para incorporar al defensor de la Sub-20 de la Selección Argentina. Todos los detalles de la transferencia.

River aprovechó la venta de Matías Galarza para incorporar con ese cupo a Tobías Ramírez. Es un prometedor defensor central de 19 años que forma parte de la Selección Argentina Sub-20. El Millonario le compró el 80% del pase a Argentinos Juniors por 3.500.000 de dólares y se sumará en los próximos días a las filas del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.