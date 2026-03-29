Tobías Ramírez será jugador de River: cuánto pagaron y hasta cuándo firmará contrato

El Millonario aprovechó la venta de Matías Galarza a la MLS para incorporar al defensor de la Sub-20 de la Selección Argentina. Todos los detalles de la transferencia.
River aprovechó la venta de Matías Galarza para incorporar con ese cupo a Tobías Ramírez. Es un prometedor defensor central de 19 años que forma parte de la Selección Argentina Sub-20. El Millonario le compró el 80% del pase a Argentinos Juniors por 3.500.000 de dólares y se sumará en los próximos días a las filas del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.
Ramírez fue una de las figuras de Argentina en el reciente Mundial Sub 20 y llegó a disputar 31 partidos en la Primera del Bicho en solo 2023 con apenas 17 años. Después, el futbolista perdió terreno en la consideración de los cuerpos técnicos y solamente lleva dos encuentros en lo que va de la temporada.
River busca con su llegada mejorar la competencia interna en la zaga central y sacar redito económico en el futuro con su perfil que combina talento y juventud. De hecho, Ramírez firmará su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2029 en busca de consolidarse en algún momento en el equipo.
Argentinos Juniors estaba necesitado de vender jugadores debido a las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Claro, el club de La Paternal recaudará mucho menos dinero del pensado a inicio de la temporada, donde planificó llegar hasta instancias finales del certamen federal y ni pensaba en no llegar a grupos del certamen copero.
De esta forma, Eduardo Coudet suma una nueva opción a su abanico de opciones para la zaga central, en la que ya tiene a Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y al lesionado Germán Pezzella. Ramírez maneja ambos perfiles y puede jugar tanto de dos como de seis.
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