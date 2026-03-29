Fútbol |

Tobías Ramírez será jugador de River: cuánto pagaron y hasta cuándo firmará contrato

El Millonario aprovechó la venta de Matías Galarza a la MLS para incorporar al defensor de la Sub-20 de la Selección Argentina. Todos los detalles de la transferencia.

River aprovechó la venta de Matías Galarza para incorporar con ese cupo a Tobías Ramírez. Es un prometedor defensor central de 19 años que forma parte de la Selección Argentina Sub-20. El Millonario le compró el 80% del pase a Argentinos Juniors por 3.500.000 de dólares y se sumará en los próximos días a las filas del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Ramírez fue una de las figuras de Argentina en el reciente Mundial Sub 20 y llegó a disputar 31 partidos en la Primera del Bicho en solo 2023 con apenas 17 años. Después, el futbolista perdió terreno en la consideración de los cuerpos técnicos y solamente lleva dos encuentros en lo que va de la temporada.

River busca con su llegada mejorar la competencia interna en la zaga central y sacar redito económico en el futuro con su perfil que combina talento y juventud. De hecho, Ramírez firmará su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2029 en busca de consolidarse en algún momento en el equipo.

Embed

ADEMÁS: Agustín Canapino ganó la final del TC en Neuquén en una carrera accidentada

Argentinos Juniors estaba necesitado de vender jugadores debido a las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Claro, el club de La Paternal recaudará mucho menos dinero del pensado a inicio de la temporada, donde planificó llegar hasta instancias finales del certamen federal y ni pensaba en no llegar a grupos del certamen copero.

De esta forma, Eduardo Coudet suma una nueva opción a su abanico de opciones para la zaga central, en la que ya tiene a Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y al lesionado Germán Pezzella. Ramírez maneja ambos perfiles y puede jugar tanto de dos como de seis.

ADEMÁS: Chiqui Tapia celebró sus 9 años en AFA con un mensaje desafiante

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados