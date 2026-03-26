Hoy se juega el partido pendiente de la fecha 6 entre Argentinos Juniors y Lanús

Argentinos, que viene de ganarle a Platense 1-0 y alcanzó el 8vo puesto de la Zona B con 14 puntos, si gana sus dos partidos pendientes puede alcanzar a River en el segundo puesto de la tabla.

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Por su lado, el conjunto de Mauricio Pelegrino, que viene de ganarle por 1-0 a Vélez y quedó cuarto en la tabla de la Zona A con 18 puntos, si consigue estos 3 puntos de hoy también alcanzaría al segundo de su tabla, que es Estudiantes de La Plata.

Posible 11 de Argentinos Junior:

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

El posible 11 Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

El árbitro del encuentro es Nicolás Lamolina y en el VAR se encuentra Sebastián Habib. Lo transmitirá TNT Sport.