Sergio Agüero aclaró que la chicana a Lautaro Martínez fue "jodiendo"

"Vio el video de qué manera fue y fue jodiendo, dije a ver si llega a 50. Lo peor es que cortan el video. A ustedes, ¿por qué no ponen cuando hablo de Lautaro, cuando digo que si él se propone puede llegar a los 50 goles y pasarlo porque es un buen delantero y a mí me gusta? ¿Por qué no ponen esas cosas? Pregúntenselo", comenzó su descargo a través de la plataforma de Twitch.

Embed “Quieren buscar cositas y no las van a encontrar”, comenta el “Kun” Agüero por la publicación del Diario Olé.

Luego, el delantero de Manchester City agregó: "¿Quieren buscar cositas? No van a encontrar nada, se los digo a ustedes. No van a encontrar nada. Lautaro sabe quien soy, hasta hace un ratito estuve hablando con él. Para todos ustedes les mando saludos. Y Lauta no entrés en esta porque no es así".

Sergio Agüero es el tercer máximo goleador histórico de Argentina con 42 goles en 97 partidos. Y Lautaro Martínez es la promesa del fútbol argentino.