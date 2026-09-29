Scaloni hablará sobre su futuro en la Selección Argentina y la despedida de Messi

El entrenador dará una conferencia a las 14.15 antes de la práctica previa al amistoso con Bolivia. Después del entrenamiento, la delegación viajará por la noche rumbo a Córdoba.
La agenda de la Selección Argentina tendrá este martes una cita central: Lionel Scaloni se presentará ante los periodistas antes del último ensayo previo al duelo frente a Bolivia. Una de las principales incógnitas estará vinculada con su continuidad.
El vínculo del entrenador con la AFA finaliza en diciembre y, tras la derrota ante España en la final del Mundial, había expresado dudas sobre su permanencia. Ahora, las partes mantienen conversaciones para intentar extender el acuerdo.
La intención es que el técnico continúe al frente del equipo hasta 2030. De concretarse, tendría por delante una etapa marcada por el recambio generacional, además de nuevas participaciones en la Copa América y la Copa del Mundo.
Luego del descanso del fin de semana, el plantel volvió a reunirse el lunes para comenzar la preparación del amistoso. La práctica de este martes será después de la conferencia de Scaloni, y una vez finalizada comenzará el traslado hacia Córdoba.
El partido contra Bolivia se disputará el miércoles desde las 21 en el estadio Mario Kempes. Aunque todavía falta la confirmación oficial, la formación que se perfila incluye a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Después llegará el turno de Burkina Faso, el sábado a las 21 en el Monumental. El cierre de esta serie será ante Benín, el martes siguiente a las 20 en el mismo escenario.
Para ese último compromiso está prevista una presencia especial: Lionel Messi participará del encuentro para despedirse de la camiseta de la Selección Argentina.
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