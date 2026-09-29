Scaloni hablará sobre su futuro en la Selección Argentina y la despedida de Messi

El partido contra Bolivia se disputará el miércoles desde las 21 en el estadio Mario Kempes. Aunque todavía falta la confirmación oficial, la formación que se perfila incluye a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Después llegará el turno de Burkina Faso, el sábado a las 21 en el Monumental. El cierre de esta serie será ante Benín, el martes siguiente a las 20 en el mismo escenario.

Para ese último compromiso está prevista una presencia especial: Lionel Messi participará del encuentro para despedirse de la camiseta de la Selección Argentina.