Scaloni: "Estoy orgulloso del partido que hizo el equipo"

"Fue increíble. Estoy orgulloso del partido que hizo el equipo. Se jugó al límite, como tiene que jugarse un partido de Eliminatorias. Estamos tremendamente orgullosos del partido que hicieron. Han hecho un partido increíble. En muchos sitios en la cancha mano a mano y ganamos muchísimos duelos, y las que perdimos, volvimos rápido", expresó el entrenador en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

En cuanto a la situación de Messi, quien está en duda para el partido del martes con Bolivia, en La Paz, por una molestia física, Scaloni señaló: "No sé que tiene. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando este viernes le hagan estudios si está para viajar a Bolivia".

"Allá van a jugar los que mejor estén. Pero, no fue que hoy reservamos a algunos jugadores pensando en Bolivia. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", afirmó.

Y siguiendo con el tema remarcó que "en cada partido siempre van a estar los mejores, y los que se ausenten será por lesiones".

"Acá no hay tiempo de probar. Los jugadores jóvenes que están con nosotros jugarán cuando les toque, pero tenemos una buena base con los sub-23 de Javier Mascherano", sostuvo.

Y agregó: "Lo que pasa es que eso es así porque las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo, y el que piense lo contrario, que lo demuestre. Ya tuvimos partidos complicados como este de Ecuador en la Eliminatoria pasada. Por eso estaba el desafío de no dormirnos en los laureles, aunque debemos mejorar algunas cosas".

"Pero, atención que estoy orgulloso del partido que hicimos, ya que jugamos al límite, como debíamos hacerlo, y ganamos los duelos, como por ejemplo Alexis Mac Allister, quien jugó solo en el medio, pero ganó muchos duelos", refirió.

Y sobre una de las figuras de la cancha, Cristian Romero, resaltó que "hizo un partido increíble".

"A veces se cree He Man, sobre todo cuando la gente lo lleva en andas. Pero, también debe ver que a veces, cuando se va arriba, nos quedamos mal parados atrás", dijo sobre el defensor del Tottenham.