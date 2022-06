Scaloni rendido a los pies de Messi: "Es patrimonio mundial"

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni llenó de elogios al crack rosarino tras los cinco goles ante Estonia. "Tenerlo y entrenarlo es un placer", reconoció.

A Lionel Scaloni se le agotó el stock de adjetivos para su capitán. "Ya no sé qué mas decir de Messi", tiró en conferencia de prensa después de la goleada en el amistoso con cinco goles de pura autoría del Diez. "No es patrimonio de Argentina, sino patrimonio del fútbol mundial. El día que no juegue más lo vamos a extrañar", continuó admirado el director técnico albiceleste.