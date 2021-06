Scaloni: "Volvemos con un punto cuando merecíamos los tres"

Además profundizó acerca del buen juego de la selección a lo largo de las Eliminatorias:, agregó., finalizó el entrenador argentino.Por su parte, el arquero titular,, contó como sucedió el accidente que derivé en su retiro del campo de juego:

"Fue un golpe duro pero los doctores hicieron un buen trabajo. Obviamente que quería seguir jugando y recién me enteré que nos empataron en la última, así que me quedo con un sabor amargo. Lo estábamos controlando muy bien, metimos dos goles rápidos y estábamos manejando bien la pelota. En el juego aéreo estábamos muy fuertes, defendiendo muy bien y creando situaciones también", agregó sobre el partido.



Para finalizar se encargó de llevar tranquilidad y aclarar que se encuentra bien: "Gracias a todos, me llegaron muchos mensajes. Quiero decirles, especialmente a mi familia, que estoy bien. Esto sigue".



Por último, el mediocampista Rodrigo de Paul dio a conocer su visión sobre el encuentro y dijo: "Creo que las oportunidades las tuvimos, pero ellos tienen un gran arquero. No nos vamos contentos con el empate porque tenemos la idea de ser protagonistas en todos los campos".



"Las sensaciones son buenas. Desafortunadamente en la última jugada nos empataron, pero el balance es positivo. Enfrentamos a un gran rival", finalizó De Paul.