Se cayó la llegada de Iker Muniain a San Lorenzo y el plan B de la dirigencia sería Pipo Gorosito

Desde el entorno del exmediocampista del Athletic Bilbao señalaron que siempre hubo voluntad para cerrar el acuerdo hasta el último momento y lamentaron que finalmente no pudiera concretarse su regreso a San Lorenzo en una nueva función.

Tras la caída de Muniain, quién aparece como alternativa en San Lorenzo

Ante la necesidad de ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, retomó conversaciones con otros entrenadores y el nombre que ganó fuerza es el de Néstor Raúl Gorosito.

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"Pipo", con una extensa trayectoria como director técnico en el fútbol argentino y actualmente sin club, mantiene además un fuerte vínculo con la institución de Boedo. Por estas horas, se convirtió en el principal candidato para asumir al frente del plantel profesional y es la opción que más consenso genera dentro de la dirigencia.