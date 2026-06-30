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Se cayó la llegada de Iker Muniain a San Lorenzo y el plan B de la dirigencia sería Pipo Gorosito

San Lorenzo descartó la llegada de Iker Muniain como técnico por un problema administrativo y ya analiza alternativas para ocupar el cargo.

San Lorenzo descartó la llegada de Iker Muniain como entrenador del primer equipo debido a un importante inconveniente administrativo, pese a que el acuerdo parecía encaminado.

El motivo principal que frenó las negociaciones estuvo relacionado con las reglas establecidas por Conmebol. El español no cuenta con la Licencia Conmebol Pro, un requisito obligatorio para cualquier entrenador que quiera dirigir desde el banco de suplentes en las competencias organizadas por el organismo.

Al confirmarse que la obtención de esa habilitación demandaría más tiempo del previsto, la dirigencia consideró que no podía esperar debido a la necesidad de definir rápidamente al nuevo conductor del plantel durante el receso.

De esta manera, el exjugador del Ciclón no volverá al club para asumir como entrenador, por lo que los principales dirigentes deberán modificar sus planes y buscar una alternativa.

Desde el entorno del exmediocampista del Athletic Bilbao señalaron que siempre hubo voluntad para cerrar el acuerdo hasta el último momento y lamentaron que finalmente no pudiera concretarse su regreso a San Lorenzo en una nueva función.

Tras la caída de Muniain, quién aparece como alternativa en San Lorenzo

Ante la necesidad de ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, retomó conversaciones con otros entrenadores y el nombre que ganó fuerza es el de Néstor Raúl Gorosito.

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"Pipo", con una extensa trayectoria como director técnico en el fútbol argentino y actualmente sin club, mantiene además un fuerte vínculo con la institución de Boedo. Por estas horas, se convirtió en el principal candidato para asumir al frente del plantel profesional y es la opción que más consenso genera dentro de la dirigencia.

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