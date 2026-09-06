Independiente venció a Central Córdoba y consiguió el primer triunfo del ciclo de Jadson Viera

El Rojo se impuso 1-0 en Santiago del Estero con un gol de Leonardo Godoy y dejó atrás la dura caída ante Gimnasia de Mendoza para acomodarse en zona de clasificación a los Play-Offs.
Independiente derrotó 1-0 a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió el primer triunfo desde la llegada de Jadson Viera. Leonardo Godoy marcó el único tanto del encuentro en el complemento, en un partido que tuvo ocasiones para ambos equipos y terminó con festejo para el conjunto de Avellaneda.
El primer tiempo fue intenso y parejo, aunque Independiente contó con las situaciones más claras de la mano de Santiago Montiel y Felipe Tempone que contaron con varias chances pero entre el arquero Aguerre y la defensa del Ferroviario no lograron abrir el marcador. Del otro lado, Diego Barrera y Marcos Iacobellis también exigieron a Rodrigo Rey, pero el 0-0 se mantuvo hasta el descanso.
La ventaja llegó en el complemento, cuando Pérez Curci asistió con clase, por encima de la línea defensiva, a Leonardo Godoy y el defensor definió cruzado y abajo para poner el 1-0. El gol le dio confianza al Rojo, aunque Central Córdoba no se resignó y tuvo varias oportunidades para alcanzar el empate. Alejandro Maciel contó con dos chances claras, Leonardo Sequeira probó con un remate peligroso e Iacobellis protagonizó una buena acción individual que finalmente no pudo transformar en gol.
Con la victoria, Independiente dejó atrás la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza, celebró el primer éxito de la era Viera y se posiciona 5º en la Zona A. Central Córdoba, en cambio, llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y dos empates en esa racha. El equipo dirigido por Sebastián Domínguez tendrá como próximo rival a Boca Juniors, mientras que el Rojo buscará darle continuidad a su recuperación en la próxima jornada cuando reciba a San Lorenzo.
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