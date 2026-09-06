Independiente venció a Central Córdoba y consiguió el primer triunfo del ciclo de Jadson Viera

Con la victoria, Independiente dejó atrás la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza, celebró el primer éxito de la era Viera y se posiciona 5º en la Zona A. Central Córdoba, en cambio, llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y dos empates en esa racha. El equipo dirigido por Sebastián Domínguez tendrá como próximo rival a Boca Juniors, mientras que el Rojo buscará darle continuidad a su recuperación en la próxima jornada cuando reciba a San Lorenzo.