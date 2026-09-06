Triunfo agónico de Lanús a Defensa y Justicia en La Fortaleza

El Granate se impuso 1 a 0 ante el Halcón de local por la octava fecha del Torneo Clausura gracias a un gol del Cali Izquierdoz cuando se cumplían los 90 minutos.
Lanús le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Fortaleza de manera agónica en un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. A los 90 minutos, cuando parecía que sería empate sin goles, Carlos Izquierdoz anotó para darle los tres puntos al local.
El duelo fue entretenido con un desarrollo parejo con situaciones de gol para ambos lados. Los arqueros Nahuel Losada (Lanús) y Matías Borgogno (Defensa) eran los grandes responsables de que el encuentro se mantuviera 0-0 durante 90 minutos.
Defensa terminó mejor el partido pero Lanús festejando en una nueva oportunidad donde "los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro". El Halcón tuvo varias chances pero pagó muy caro su falta de definición ante un Granate que se animó en la última y encontró la victoria en una definición con las dos piernas de su capitán.
De esta manera, Lanús cortó la mala racha de tres compromisos sin triunfos y se metió en la pelea por los puestos de playoffs en la Zona A del Torneo Clausura: quedó noveno con 10 puntos, quedando afuera por diferencia de gol. Por su parte, Defensa está cuarto con 14 unidades en la misma zona del campeonato local.
comentar