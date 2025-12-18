Se confirmó la Finalissima entre Argentina y España en Qatar

finalissima_862x485 Argentina defenderá el título que ganó en 2022 frente a Italia, mientras España busca su primer trofeo en la Finalissima.

Se trata de un duelo entre la Albiceleste, campeona vigente del mundo y de la última Finalissima, y España, que ganó la Eurocopa 2024. Desde la organización confirmaron que la venta de entradas y otros detalles se anunciarán en las próximas semanas.

Será la segunda edición de la Finalissima

Argentina buscará defender el título que logró en 2022 ante Italia en Wembley, mientras que el último partido oficial con España fue un amistoso en marzo de 2018, con victoria española por 6-1 en Madrid. El cruce internacional genera expectativas por el nivel de ambos equipos y por la cercanía del Mundial.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que el encuentro representa cooperación y respeto entre confederaciones, y es una oportunidad única para los hinchas. Su par de la UEFA, Aleksander Ceferin, remarcó que simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y el alcance global del deporte.

nba-plain--984276fe-09d9-459d-91aa-b4b2d939def4 Así es el trofeo de la Finalissima.

La fecha generó debate: el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, había preferido disputar la Finalissima en otro momento y no antes del Mundial. Mientras que Luis de la Fuente, de España, celebró la oportunidad de enfrentarse a un amigo y rival en un partido de alto nivel.

image (2) El encuentro reunirá a los campeones de América y Europa en un duelo previo al Mundial 2026.

Este partido, además de ser un desafío deportivo, funciona como un ensayo para los equipos que buscarán protagonismo en el próximo Mundial 2026, ofreciendo a los hinchas un espectáculo de fútbol de élite en un escenario internacional.