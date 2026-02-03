Se conoció el campeón del Mundial de Popular al mejor fichaje de este mercado de pases

En una muy pareja final, Aníbal Moreno se impuso con el 53% de los votos de la gente sobre Santiago Ascacíbar que obtuvo el 47% restante en la previa de un fin de semana para el olvido para ambos.
Aníbal Moreno ganó el Mundial de Popular al mejor fichaje de este mercado de pases donde la gente votó en cada cruce desde octavos de final hasta el duelo decisivo, donde el refuerzo de River se impuso con el 53% de los votos sobre Santiago Ascacíbar, flamante incorporación de Boca, que obtuvo el 47% restante.
La definición se llevó a cabo en la previa de un fin de semana para el olvido para Moreno y Ascacíbar. El volante de River dio un muy mal pase y le regaló un gol a Tigre en la contundente caída por 4 a 1 en el Monumental. Y el Ruso tuvo un flojo nivel en Boca en la derrota ante Vélez, en especial en el complemento donde estuvo desaparecido.
El camino de Aníbal Moreno al título: despachó a Franco Vázquez en octavos de final, superó a otro candidato como Valentín Carboni en cuartos de final y venció a Enzo Pérez en semifinales antes de imponerse en la finalísima contra Ascacíbar.
En octavos de final, hubo cruces que fueron parejos y otros ganados por mucho margen. Valentín Carboni (Racing) le ganó por 54% a 46% el clásico a Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca) arrasó con Jeremías Ledesma (Central) con 90% a 10%, al igual que Aníbal Moreno (River) frente a Franco Vázquez con un 83% sobre 17%.
Kendry Páez (River) despachó a Nacho Fernández (Gimnasia) con un 80% a 20%, Enzo Pérez (Argentinos Juniors) superó a Gabriel Arias (Newell's) con un contundente 73% a 27% y Lucas Robertone (Vélez) le ganó ni más ni menos que a Éver Banega (Defensa y Justicia) con un 64% a 36%.
Por último, los duelos más parejos fueron los siguientes: Ángel Romero (Boca) - Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes) - Ronaldo Martínez (Talleres) con triunfos por 55% a 45% que se definieron sobre el final a favor de los nuevos delanteros del club azul y oro y el equipo platense.
Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar y Lucas Robertone se impusieron en cuartos de final con el total de los votos frente a Adolfo Gaich, Kendry Páez y Ángel Romero respectivamente. Sí, el experimentado volante, con pasado en la Selección Argentina, le ganó al tanque, Ascacíbar se quedó con el Superclásico ante el crack ecuatoriano y Robertone se impuso ante un refuerzo de Boca ni más ni menos. Y Aníbal Moreno se impuso por 60% a 40% ante Valentín Carboni.
