Se conoció el campeón del Mundial de Popular al mejor fichaje de este mercado de pases

La definición se llevó a cabo en la previa de un fin de semana para el olvido para Moreno y Ascacíbar. El volante de River dio un muy mal pase y le regaló un gol a Tigre en la contundente caída por 4 a 1 en el Monumental. Y el Ruso tuvo un flojo nivel en Boca en la derrota ante Vélez, en especial en el complemento donde estuvo desaparecido.

El camino de Aníbal Moreno al título: despachó a Franco Vázquez en octavos de final, superó a otro candidato como Valentín Carboni en cuartos de final y venció a Enzo Pérez en semifinales antes de imponerse en la finalísima contra Ascacíbar.

Los cruces de semifinales

Los cruces y resultados de octavos de final

En octavos de final, hubo cruces que fueron parejos y otros ganados por mucho margen. Valentín Carboni (Racing) le ganó por 54% a 46% el clásico a Ignacio Malcorra (Independiente), Santiago Ascacíbar (Boca) arrasó con Jeremías Ledesma (Central) con 90% a 10%, al igual que Aníbal Moreno (River) frente a Franco Vázquez con un 83% sobre 17%.

Kendry Páez (River) despachó a Nacho Fernández (Gimnasia) con un 80% a 20%, Enzo Pérez (Argentinos Juniors) superó a Gabriel Arias (Newell's) con un contundente 73% a 27% y Lucas Robertone (Vélez) le ganó ni más ni menos que a Éver Banega (Defensa y Justicia) con un 64% a 36%.

Por último, los duelos más parejos fueron los siguientes: Ángel Romero (Boca) - Luciano Vietto (San Lorenzo) y Adolfo Gaich (Estudiantes) - Ronaldo Martínez (Talleres) con triunfos por 55% a 45% que se definieron sobre el final a favor de los nuevos delanteros del club azul y oro y el equipo platense.

Los cruces y resultados de cuartos de final

Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar y Lucas Robertone se impusieron en cuartos de final con el total de los votos frente a Adolfo Gaich, Kendry Páez y Ángel Romero respectivamente. Sí, el experimentado volante, con pasado en la Selección Argentina, le ganó al tanque, Ascacíbar se quedó con el Superclásico ante el crack ecuatoriano y Robertone se impuso ante un refuerzo de Boca ni más ni menos. Y Aníbal Moreno se impuso por 60% a 40% ante Valentín Carboni.