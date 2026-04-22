Su arquero atajó cuatro penales y Lazio llegó a la final de la Copa Italia

Edoardo Motta fue la gran figura en la definición desde los doce pasos ante Atalanta después del empate 1 a 1 en los 120 minutos y irá ante el Inter de Lautaro por el título.

Lazio se clasificó a la final de la Copa Italia tras vencer a Atalanta en una definición por penales marcada por la actuación determinante de Edoardo Motta. Luego del empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el 3-3 global, el arquero se convirtió en la gran figura al contener cuatro de los cinco remates rivales y asegurar el pase a la instancia decisiva, donde enfrentará a Inter de Lautaro Martínez.