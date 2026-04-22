Su arquero atajó cuatro penales y Lazio llegó a la final de la Copa Italia

Edoardo Motta fue la gran figura en la definición desde los doce pasos ante Atalanta después del empate 1 a 1 en los 120 minutos y irá ante el Inter de Lautaro por el título.
Lazio se clasificó a la final de la Copa Italia tras vencer a Atalanta en una definición por penales marcada por la actuación determinante de Edoardo Motta. Luego del empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el 3-3 global, el arquero se convirtió en la gran figura al contener cuatro de los cinco remates rivales y asegurar el pase a la instancia decisiva, donde enfrentará a Inter de Lautaro Martínez.
El encuentro fue parejo y se definió sobre el cierre. Lazio logró ponerse en ventaja a los 39 minutos del segundo tiempo con un gol de Alessio Romagnoli, pero Atalanta respondió rápidamente y empató a través de Mario Pasalic. Y el 1-1 se mantuvo en el tiempo extra. Sin diferencias en la serie, el boleto a la final se resolvió desde los doce pasos.
En la tanda, el equipo romano comenzó en desventaja, pero la aparición de Motta cambió el desarrollo. El arquero sostuvo a su equipo con atajadas ante Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta y nuevamente Pasalic, manteniendo con vida a Lazio en cada ejecución rival y generando un punto de quiebre en la definición.
La clasificación se concretó cuando Motta detuvo el último penal ejecutado por Charles de Ketelaere, lo que desató el festejo en Bérgamo. Su actuación quedó como el factor determinante de una serie que terminó igualada y que tuvo en el arquero a su principal protagonista. Lazio e Inter definirán la Copa Italia.
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