Fútbol |

Premier League: el Chelsea de Enzo y Garnacho aplastó al Aston Villa del Dibu Martínez

Los Blues golearon 4 a 1 al equipo del Dibu en Villa Park y recuperó terreno en el campeonato inglés. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho dieron una asistencia cada uno.

Chelsea dio un golpe fuerte en su visita a Aston Villa: lo derrotó 4-1 por la fecha 29 Premier League y recuperó terreno en el campeonato inglés. El local se puso en ventaja desde el arranque con un tanto de Douglas Luiz, pero la reacción del visitante fue inmediata y, más allá del esfuerzo del Dibu Martínez, remontó de manera increíble el partido.

Joao Pedro empató tras una gran jugada colectiva iniciada por Enzo Fernández, y luego dio vuelta el marcador antes del descanso con una definición sutil por encima del arquero argentino. De esta manera, el visitante se fue 2 a 1 arriba del marcador.

Ya en el complemento, Cole Palmer marcó el tercero tras una buena combinación por derecha y, poco después, Alejandro Garnacho desbordó y asistió a Joao Pedro para sellar su hat-trick y el 4-1 definitivo. Con la ventaja asegurada, Chelsea manejó el ritmo ante un Aston Villa golpeado y se llevó un muy buen triunfo de visitante.

Tras tres fechas sin triunfos, la goleada le permitió al conjunto londinense recuperar terreno en la tabla y volverse a meter de lleno en la pelea por clasificar a la Champions League: están quintos con 48 puntos en zona de Europa League y acechando al propio Aston Villa (51) y Man. United (51), que están sacando boleto para la Champions. Más arriba están Man. City (60) y Arsenal (67), quien pelean la punta del torneo.

El resumen de Aston Villa 1-4 Chelsea

El resto de la jornada de Premier League

La Premier League atraviesa su 29ª fecha, que finalizará este jueves cuando el Tottenham de Cuti Romero reciba al Crystal Palace en busca de alejarse de la zona baja de la tabla que lo encuentra solo un punto por encima de West Ham, el último que hoy estaría perdiendo la categoría. Durante este miércoles se disputaron otros cuatro partidos:

Manchester City 2-2 Nottingham Forest

Fulham 0-1 West Ham

Brighton 0-1 Arsenal

Newcastle 2-1 Manchester United

