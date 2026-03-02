Franco Mastantuono, expulsado y silbado en el Bernabéu en la dura derrota del Real Madrid

Mastantuono, que había ingresado a los 25 minutos del complemento, vio la roja directa en el tiempo de descuento tras supuestos dichos al árbitro. "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza", informó el juez Alejandro Muñiz Ruiz que le dijo el argentino, quien habría estado descontento por lo que tardó en hacer un lateral ofensivo el visitante.

Para colmo, el joven surgido en River fue silbado por su gente en el camino del campo de juego al vestuario tras la expulsión. El clima está muy caliente en el Merengue por las recientes eliminaciones de certámenes y la muy mala racha actual con el Barcelona de Hansi Flick.

Mastantuono fue silbado y el equipo también después de consumada la derrota, que es la segunda consecutiva en el campeonato después de la caída 2 a 1 con Osasuna de visitante. Es la primera roja que recibe el argentino en su carrera y estará suspendido, como mínimo, para el próximo duelo con Celta de Vigo.

El volante, que sufrió una pubalgia a inicio de la temporada, lleva 25 partidos, con tres goles y una asistencia en el Merengue. El equipo de Arbeloa necesita levantar cabeza ante Celta y encontrar un mejor funcionamiento porque en días comenzará la serie de octavos de final de la Champions League con el Manchester City de Guardiola.