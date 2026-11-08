Independiente sigue en crisis copera: no logró clasificar a una copa por la anual

En caso de que no gane el Clausura, el Rojo no tendrá acción internacional por cuarta vez en cinco años. ¡Jugó solamente tres veces la Copa Libertadores en el Siglo XXI!
Independiente sigue profundizando su crisis copera: no logró clasificar a una copa por la tabla anual y se quedaría sin acción internacional por cuarta vez en cinco años. El Rojo quedó 14° con 47 puntos y ni siquiera liberándose todos los cupos posibles podría lograr un boleto a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. La única vía que le queda, que es muy difícil, es ganar el Torneo Clausura.
Increíblemente el Rey de Copas terminó debajo de Estudiantes (11°), Barracas Central (12°) y Defensa y Justicia (13°) aunque sumó los mismos puntos. Por diferencia de gol con el Pincha (+11 contra +3) y Barracas Central (+4 ante +3) y ¡por fair play ante Defensa! ante la igualdad también en diferencia de gol.
Ahora, Independiente, séptimo en la Zona A, enfrentará a Argentinos Juniors, segundo en la Zona B en el Diego Armando Maradona por los octavos de final del Clausura. Después, en caso de avanzar de ronda, se mediría con Vélez o Belgrano en cuartos, mientras que Instituto, Huracán, River y Lanús están del lado de su llave pensando en semifinales.
Independiente, que es el máximo ganador de la Copa Libertadores con siete coronaciones, jugó apenas tres ediciones en el Siglo XXI: 2004, 2011, 2018. Un dato no menor es que siempre clasificó al ser campeón de algún título, nunca pudo acceder por tabla general, un dato duro que demuestra la constancia de malos años deportivos. En 2023 no jugó copas, en 2024 tampoco, en 2025 sí al disputar la Sudamericana, en 2026 volvió a no jugar y en 2027 está a un paso...
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