Independiente sigue en crisis copera: no logró clasificar a una copa por la anual

Independiente, que es el máximo ganador de la Copa Libertadores con siete coronaciones, jugó apenas tres ediciones en el Siglo XXI: 2004, 2011, 2018. Un dato no menor es que siempre clasificó al ser campeón de algún título, nunca pudo acceder por tabla general, un dato duro que demuestra la constancia de malos años deportivos. En 2023 no jugó copas, en 2024 tampoco, en 2025 sí al disputar la Sudamericana, en 2026 volvió a no jugar y en 2027 está a un paso...