Las bombas de Marcelo Tinelli sobre su gestión en San Lorenzo: "Yo no robé"

“Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, escribió Tinelli en su cuenta de Threads. Su declaración también se dio en medio de críticas que le hicieron los hinchas por un supuesto reclamo judicial al club vinculado a la compra de Mauro y Bruno Pittón en 2019, por el cual estaría exigiendo una millonaria suma.

“Esa mentira que yo intimé. Sólo sirvió para decir algo en contra mío y hacer que la gente me putee, mientras los quilombos siguen sucediendo. En vez de hacerse cargo y por lo pronto pagar y sino, resaltar el buen gesto de mandar ese mutuo a cobrar cuando se pueda y que paguen a Galeno”, aseveró.

image

image Marcelo Tinelli, junto con el ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti.

Luego, Tinelli recordó cómo estaba San Lorenzo cuando le tocó asumir: “20 mil socios, patrimonio neto negativo, ocho jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”. Y remarcó cómo dejó al club con 75.000 asociados, obras como la construcción de la pensión y el Polideportivo Roberto Pando, y habiendo donado más de 25 millones de dólares y solo estar esperando cobrar seis de los mismos.

Por otro lado, aseguró que San Lorenzo no está a la altura del resto de los grandes del fútbol argentino: "Estamos a mucha distancia de Boca y River". Pero, en esta línea, tiró un palo al oficialismo: "Algo es deficitario cuando lo que ingresa es menor a lo que se gasta".

Al cierre de su posteo en Threads, Tinelli dejó un mensaje de conciliación: “Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”. Además, el conductor contó que quiere volver a la cancha con su familia.