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Mundial 2026: Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final

La Tri dio vuelta el partido con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Gracias a esta victoria, aseguró su pasaporte como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Ecuador escribió este jueves una de las páginas más importantes de su historia futbolística, al derrotar 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece reaccionó tras comenzar en desventaja y consiguió un triunfo inolvidable que, además, representó la primera victoria de la Tri sobre el conjunto germano.

Ecuador llegó al encuentro obligado a ganar tras el empate sin goles frente a Curazao en la fecha anterior, un resultado que había dejado muy cuestionado a Beccacece. Incluso, el técnico había asegurado que dejaría el cargo si no conseguía la clasificación. El escenario se complicó todavía más cuando Leroy Sané abrió el marcador a los dos minutos y parecía encaminar la noche para los europeos.

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Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata. Apenas siete minutos después, Nilson Angulo recibió en el borde del área, sacó un remate cruzado de derecha y venció a Manuel Neuer para establecer el 1-1. A partir de allí, el partido ganó intensidad: Alemania manejó más la pelota, pero Ecuador respondió con orden y aprovechó cada espacio para generar peligro.

En el complemento, la Tri mantuvo la convicción de ir por el triunfo que necesitaba. Tras una desinteligencia entre Neuer y Jonathan Tah que estuvo cerca de terminar en gol, el equipo sudamericano volvió a avisar y encontró el premio poco después. Luego de un anticipo de Rodríguez de cabeza, Gonzalo Plata apareció para empujar la pelota y desatar la locura ecuatoriana.

Ese tanto no solo significó el 2-1 definitivo, sino también la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Además, el conjunto de Beccacece consiguió un triunfo histórico, ya que venció por primera vez a Alemania, cerrando una noche inolvidable para el fútbol ecuatoriano.

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