Mundial 2026: Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final

La Tri dio vuelta el partido con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Gracias a esta victoria, aseguró su pasaporte como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.
Ecuador escribió este jueves una de las páginas más importantes de su historia futbolística, al derrotar 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece reaccionó tras comenzar en desventaja y consiguió un triunfo inolvidable que, además, representó la primera victoria de la Tri sobre el conjunto germano.
Ecuador llegó al encuentro obligado a ganar tras el empate sin goles frente a Curazao en la fecha anterior, un resultado que había dejado muy cuestionado a Beccacece. Incluso, el técnico había asegurado que dejaría el cargo si no conseguía la clasificación. El escenario se complicó todavía más cuando Leroy Sané abrió el marcador a los dos minutos y parecía encaminar la noche para los europeos.
Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata. Apenas siete minutos después, Nilson Angulo recibió en el borde del área, sacó un remate cruzado de derecha y venció a Manuel Neuer para establecer el 1-1. A partir de allí, el partido ganó intensidad: Alemania manejó más la pelota, pero Ecuador respondió con orden y aprovechó cada espacio para generar peligro.
En el complemento, la Tri mantuvo la convicción de ir por el triunfo que necesitaba. Tras una desinteligencia entre Neuer y Jonathan Tah que estuvo cerca de terminar en gol, el equipo sudamericano volvió a avisar y encontró el premio poco después. Luego de un anticipo de Rodríguez de cabeza, Gonzalo Plata apareció para empujar la pelota y desatar la locura ecuatoriana.
Ese tanto no solo significó el 2-1 definitivo, sino también la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Además, el conjunto de Beccacece consiguió un triunfo histórico, ya que venció por primera vez a Alemania, cerrando una noche inolvidable para el fútbol ecuatoriano.
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