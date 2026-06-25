Mundial 2026: Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y se clasificó a los dieciseisavos de final

La Tri dio vuelta el partido con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Gracias a esta victoria, aseguró su pasaporte como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Ecuador escribió este jueves una de las páginas más importantes de su historia futbolística, al derrotar 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece reaccionó tras comenzar en desventaja y consiguió un triunfo inolvidable que, además, representó la primera victoria de la Tri sobre el conjunto germano.