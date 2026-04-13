Selección Argentina: se conoció la gravedad de la lesión del Cuti Romero a meses del Mundial

El zaguero tiene un esguince en su rodilla derecha y todo indica que jugará la Copa del Mundo: llegará -aunque sin rodaje- al debut con Argelia. Lisandro Martínez, uno de sus posible reemplazantes, volvió en la Premier y fue expulsado.
Se conoció la gravedad de la lesión de Cristian Romero en el partido de Tottenham con Sunderland por la Premier League: tiene un esguince en su rodilla derecha y por ende podrá llegar a la Copa del Mundo. Con plazos de recuperación que rondan entre las cinco y ocho semanas, el zaguero cordobés llegará -aunque sin rodaje- a la máxima cita.
Si bien evitó una rotura grave, Cuti llegará con lo justo en los tiempos y sin ritmo futbolístico al debut mundialista. En ese contexto, su presencia desde el arranque no está asegurada y dependerá de su evolución en las próximas semanas y cómo lo vea el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en los días previos al compromiso.
Cuti se retiró llorando del partido con el Sunderland y encendió las alarmas en la Selección Argentina. Sin embargo, en estas horas se apagó la misma. Aunque habrá que ver con qué nivel se encuentra después de un largo periodo de recuperación.
Por otro lado, Lisandro Martínez reapareció después de una larga inactividad de 52 días por lesión, pero terminó expulsado en Manchester United. Licha realizó un leve tirón de pelo a un rival que el árbitro sancionó con roja directa tras revisión del VAR. El defensor no pudo completar el partido y ahora deberá cumplir una sanción.
Más allá de la expulsión, su vuelta es clave en la consideración del cuerpo técnico. El zurdo venía de una seguidilla de problemas físicos que le hicieron perder terreno en la zaga, pero su nivel en la Copa América 2024 lo mantiene como una alternativa concreta. En un contexto donde Nicolás Otamendi llegará con 38 años, su presencia vuelve a ganar peso.
El panorama se complejiza aún más por la falta de continuidad de varios defensores. Romero no volverá a jugar en la temporada europea y Martínez necesita ritmo tras su inactividad. Esto abre la puerta a otros nombres como Marcos Senesi, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, que empiezan a meterse en la pelea por un lugar en la lista.
Con menos de dos meses para el Mundial, Lionel Scaloni enfrenta un escenario inesperado en una de las zonas más sensibles del equipo. Entre lesiones, sanciones y falta de rodaje, la defensa argentina atraviesa un momento crítico justo antes de la gran cita.
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