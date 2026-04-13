Selección Argentina: se conoció la gravedad de la lesión del Cuti Romero a meses del Mundial

Más allá de la expulsión, su vuelta es clave en la consideración del cuerpo técnico. El zurdo venía de una seguidilla de problemas físicos que le hicieron perder terreno en la zaga, pero su nivel en la Copa América 2024 lo mantiene como una alternativa concreta. En un contexto donde Nicolás Otamendi llegará con 38 años, su presencia vuelve a ganar peso.

Así fue la expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United

Embed Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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El panorama se complejiza aún más por la falta de continuidad de varios defensores. Romero no volverá a jugar en la temporada europea y Martínez necesita ritmo tras su inactividad. Esto abre la puerta a otros nombres como Marcos Senesi, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, que empiezan a meterse en la pelea por un lugar en la lista.

Con menos de dos meses para el Mundial, Lionel Scaloni enfrenta un escenario inesperado en una de las zonas más sensibles del equipo. Entre lesiones, sanciones y falta de rodaje, la defensa argentina atraviesa un momento crítico justo antes de la gran cita.