Selección: cuánto salen y cómo se compran las entradas para el amistoso con Zambia

Los tickets aún disponibles para presenciar la despedida del equipo con los argentinos van de 90.000 a 350.000. Acá, todos los detalles.
Tras la sorpresiva victoria ajustada por 2 a 1 ante Mauritania, la Selección Argentina enfrentará este martes 31 de marzo, desde las 20.15, a Zambia en La Bombonera en la última prueba en el país antes de la Copa del Mundo. Por eso, te contamos cuánto salen y cómo se compran las entradas para la despedida del equipo con su gente.
Las entradas se pueden comprar en el sitio web de AFA Tickets, la cual se integra con el sistema AFA ID. Por eso, aquellas personas que paguen este membresía podrán acceder a la posibilidad de obtener entradas digitales, que se compran en el sitio oficial y, una vez aprobada la compra, se recibirá un mail para validar los boletos en la app.
De esta forma, los hinchas podrán tener el QR en su celular, el cual les permitirá ingresar a la Bombonera sin la necesidad de acercarse en la previa al partido para tener el ticket físico. Eso sí, hay que tener en cuenta que el stock en AFA Tickets es menor al de Deportick, el sitio en el que se adquieren las entradas físicas.
Por eso, aquellos que quieran ingresar al partido con QR deberán apurarse. De momento, quedan disponibles en los siguientes sectores: General - Sur Baja ($90.000), Platea Baja L Sur ($350.000), Platea Alta - J ($200.000), Platea Media C y D ($330.000) y Platea Media - A ($350.000).
A su vez, es importante destacar que las compras se pueden realizar solamente a través de MODO, cuya cuenta tiene que coincidir con el DNI registrado en AFA ID.
Claro que la forma más conocida para conseguir entradas es a través de Deportick, que están disponibles desde las 12hs del mediodía de este viernes. Se pueden adquirir únicamente de manera online a través de la página www.deportick.com y el canje se realizará desde el sábado 28/03 hasta el lunes 30/03 en las boleterías del estadio de Huracán de 9 a 15hs. En este caso no existe la posibilidad de que el ticket sea digital, tienen que ir con el boleto de papel.
General $90.000
MENOR A Popular (hasta 10 años) $25.000
PLATEA ALTA K $150.000
PLATEA ALTA (H-I-J-F-G) $200.000
PLATEA BAJA "L" $350.000
PLATEA MEDIA C,D,M $330.000
PLATEA MEDIA A,B $350.000
PREFERENCIAL $490.000
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