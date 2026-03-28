Selección: cuánto salen y cómo se compran las entradas para el amistoso con Zambia

A su vez, es importante destacar que las compras se pueden realizar solamente a través de MODO, cuya cuenta tiene que coincidir con el DNI registrado en AFA ID.

Claro que la forma más conocida para conseguir entradas es a través de Deportick, que están disponibles desde las 12hs del mediodía de este viernes. Se pueden adquirir únicamente de manera online a través de la página www.deportick.com y el canje se realizará desde el sábado 28/03 hasta el lunes 30/03 en las boleterías del estadio de Huracán de 9 a 15hs. En este caso no existe la posibilidad de que el ticket sea digital, tienen que ir con el boleto de papel.

Los valores de las entradas que repiten los montos de Mauritania

General $90.000

MENOR A Popular (hasta 10 años) $25.000

PLATEA ALTA K $150.000

PLATEA ALTA (H-I-J-F-G) $200.000

PLATEA BAJA "L" $350.000

PLATEA MEDIA C,D,M $330.000

PLATEA MEDIA A,B $350.000

PREFERENCIAL $490.000